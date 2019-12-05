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Минчанин сделал крутой внедорожник из Renault Duster, вложив 12 тысяч рублей. Что из этого получилось?
Источник материала: Tut.by
Этот ярко-оранжевый ProDuster уже стал героем нашего
Искал внедорожник с определенным набором качеств
— Всю жизнь у меня были седаны, но однажды мой механик пригласил меня на подъемник в бокс. Поднял машину и сказал — тебе нужен кроссовер. Гонять по полям на седане — не вариант. Так появилась идея покупки проходимого автомобиля. Плюс всегда мечтал о каком-то тюнинге, но понимал, что это требует денег. Соответственно, требовалось что-то простое и недорогое.
Все эти мысли поселились в голове Андрея примерно три года назад. Все проведенные тест-драйвы и рекомендации коллег говорили о том, что Renault Duster — это золотая середина. Недорогой, с достаточным дорожным просветом, короткими свесами и полным приводом. Рассматривались, по сути, только три варианта: Duster, LADA 4×4 и Chevrolet Niva. Выбор минимальный.
— В итоге был приобретен автомобиль с задачей быстро преобразиться в то, что мне необходимо. Какое-то время я ездил в «стоке» по бездорожью. Но если нет лебедки и ты застреваешь, то дальше никуда не едешь. Где-то не хватало клиренса. Я понял, что пора действовать. При этом мне не нужен был хардкорный внедорожник. Мне нужен был fun-to-drive car, то есть автомобиль для получения удовольствия от вождения. Он должен быть с настроением и включенными в него приключениями. Чтобы я мог ездить каждый день на работу, а когда работа задалбывает — выехать на трассу, потом свернуть где-то в лес-поле, на разбитую дорожку, покрошить лед, помесить грязь. А когда отпустит — вернуться к работе. В какой-то степени это экспедиционный автомобиль, на котором можно смело ехать на «дальняк» туда, где может не быть дорог. И со второй стороны — это автомобиль для покатушек с друзьями там, где обычные машины не проедут. Это машина не для трофи, не для триала, не для того, чтобы утирать нос мастодонтам на раздатках и мостах.
И вот, нагруженный этими мыслями, Андрей случайно увидел у поляков в Познани Duster с тюнингом от местного ателье Over Limit. Компания занимается изготовлением лифт-комплектов для Renault Duster (в Европе — Dacia Duster). Чтобы удостовериться в том, что кит-набор подойдет к машине российского производства, Андрей сел в свой Duster и поехал к ребятам в гости. Там по месту прикинули, что все ставится без проблем. Был куплен полный комплект внедорожного тюнинга: проставки, лебедка от квадроцикла, шноркель, стальные листы для защиты двигателя, картера заднего редуктора, бензобака. Актуальная цена «пакета» на сегодня — примерно 2160 евро.
— Какое-то время весь этот комплект лежал в гараже. Но до тех пор, пока я на даче случайно не примял передний бампер. Это и стало стартом проекта. С установкой все просто было. Это как конструктор — посмотрел в инструкцию и поставил. Правда, сделал это не сам (руки не из того места), а на одной из минских СТО. Хотя без некоторых шероховатостей не обошлось. Лифт подвески увеличил клиренс на четыре сантиметра. Еще нужно было добавить настроения. Но не машине, а мне — после поездок по лесу. Блестящие кузова машин имеет тенденцию царапаться при езде рядом с кустами и ветками деревьев. И чтобы мое настроение от этих поездок не портилось, я решил покрыть кузов защитной краской. В народе она называется «раптором», но в моем случае это была немецкая краска Chamaleon Guard. Был выбран яркий оранжевый цвет. По этой причине пришлось поменять техпаспорт. И вот история с проектом, который я назвал ProDuster, не заканчивается уже два года.
Что получилось, а что нет после тюнинга на 12 тысяч рублей
— Есть вещи, которыми я очень доволен после двухлетней эксплуатации. Но есть немало моментов, которые хотелось бы исправить или доработать. Если в целом — я очень доволен собой и машиной. Мне все пытаются доказать — то, что я сделал, должно «валить» просто по дикому бездорожью там, где лесовозы воют от бессилия. Но эта машина другого формата — пять дней на работу/с работы, по выходным — вылазки для удовольствия. И все это без каких-то последствий для самого автомобиля. То есть стояла задача защитить автомобиль и не ремонтировать его после каждой поездки.
Но только установкой купленного в Польше лифт-комплекта не обошлось. ProDuster потребовал еще некоторых доработок, которые Андрею Барашко казались необходимыми. Все это в итоге вылилось в сумму, сопоставимую с половиной стоимости нового авто. По подсчетам Андрея, в машину вложено за все это время около 12 тысяч рублей.
— Если ты лифтуешь автомобиль, предполагая вылазки на бездорожье, то следующим шагом однозначно должна стать покупка шин. Правильные шины — это больше половины успеха. Поэтому место штатных колес заняли внедорожные BFGoodrich All Terrain. Это очень универсальные шины — они хорошо гребут по песку, грязи, снегу, и при этом легко катятся по асфальту. Шины всесезонные, но надо понимать, что укатанный снег и лед — не для них. Даже на мокром асфальте сцепление заметно ухудшается. Шины обошлись в полторы тысячи рублей. После установки колес клиренс вырос до очень внушительных 270 мм.
Установка более крупной резины влечет замену подкрылков. Заводской «пластик» шины, что называется, «съели». Владелец купил комплект китайских подкрылков, при установке грел феном, убирая ненужные выпуклости и углы. Сейчас не трет.
— Я очень благодарен себе за идею перекрасить машину. Когда ты едешь по лесу и по кузову скребут ветки, ты спокоен. Да, от некоторых веток остаются следы. Но на обычном кузове это была бы уже вскрытая консерва. А у меня только царапина, которая даже не достает до грунта. Я уже думаю о том, можно ли переделать это покрытие. Изначально покрыли не очень качественно, пожалели краски. Через «шагрень» в некоторых местах просвечивается грунтовка.
Лебедкой владелец пользуется нечасто. За все время, по словам Андрея, он разматывал ее три раза. Но два раза в год стальной трос смазывает советским солидолом, чтобы не заржавел.
— Передние кресла перешиты, потому как стандартные не очень удобные. Мне сделали более плотную боковую поддержку поясницы и бедер, увеличили подголовник. От идеи поменять кресла отказался. Слишком много нюансов всплывало, хотя даже были мысли интегрировать в кресла вентиляцию.
Шноркель — обязательный атрибут серьезного внедорожника. Он нужен в ситуациях, когда машина погружается выше уровня стандартного воздухозаборника, а у Duster он и так расположен на высоте фар. Для ProDuster это, скорее, имиджевый элемент. Причем доставляющий определенные неудобства.
— Шноркель расположен на левой передней стойке и скрадывает обзорность. Я уже привык заглядывать через стойку, наклонять голову то в одну, то в другую сторону. Хорошая профилактика остеохондроза. Еще момент. Сам шноркель во время движения немного вибрирует. А еще это, по сути, звукопроводящая труба, и она прекрасно «транслирует» звук двигателя из-под капота. При сбросе или добавлении газа возле головы водителя раздается характерный и хорошо слышный «рык».
Двигатель в «Дастере» не защищен от грязи, поэтому владелец применил известный лайфхак — взял уплотнитель от «Газели» и проложил по периметру капота. Тем не менее грязь под капотом все равно есть. Откуда?
— То, что сейчас находится там — это с тех времен, когда уплотнителя еще не было. Грязь теперь здесь в качестве музейного экспоната, — смеется Андрей.
Кстати, двигатель остался совершенно стандартным. В перспективе рассматривается его «перепрошивка», чтобы сместить пик тяги в зону более низких оборотов.
«Узким» местом Duster Андрей считает бампер. И в шутку называет его «быстросъемным». Бампер уже закручен на саморезы, потому что все штатные пистоны сломаны.
— В чем недостаток? Если вы на бездорожье двигаетесь назад, то бампер, словно бульдозер, набирает землю и отщелкивается. После того как бампер несколько раз оказывался у меня на лобовом стекле, я завел его нижнюю кромку за металлическую защиту и прикрутил болтами. В перспективе буду искать элегантное решение, чтобы еще больше увеличить угол въезда. Но рассматриваю только варианты из пластика. Железный — это увеличение веса, проблемы с техосмотром и выездом в Европу.
Важный момент. Все детали, установленные на Duster, — сертифицированные, от производителей. Никакого «самопала» нет. Поэтому машина проходит техосмотр, за нее уплачен дорожный сбор. И последующие переделки тоже будут такими, чтобы автомобиль оставался в правовом поле.
— А вот еще одна вещь, которая произошла с машиной. ProDuster начал, как это сказать… расходиться по швам. Переднее крыло сантиметра на полтора «уехало» вперед от кромки двери. С другой стороны такая же ситуация, но чуть менее заметная. Пока это загадка для меня, которую я буду решать. Возможно, крыло просто сошло со штатных креплений. Опять же Duster — это не рамный внедорожник. И жесткие нагрузки ему не слишком полезны.
Амортизаторы выдержали все отлично, только спустя три года один начали постукивать. Требует замены одна шаровая опора. Подвеска у Duster даже в «стоке» выносливая.
— Расход топлива вырос. На магазинной версии он был в районе 10 литров, сейчас — 12 литров. Большие колеса добавили литр, кофр на крыше — еще литр. Приятно, что автомобиль не доставляет неудобства на «дальняках». Я на нем ездил в Карпаты и обратно. Машина продолжает быть удобной и комфортной для своего класса и цены, естественно.
— У меня еще есть планы по доработке, но я не хочу, чтобы машина меня напрягала. Поэтому все это будет проходить в таком «павольным» режиме. Пока не скажу, что это будет, но точно повысятся внедорожные возможности. Так что история с превращением обычного Duster в ProDuster пока не закончена.
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Минчанин сделал крутой внедорожник из Renault Duster, вложив 12 тысяч рублей. Что из этого получилось?
Андрей Барашко, руководитель интернет-портала, задался целью сделать из обычного Renault Duster автомобиль для активного отдыха и удовольствия, превратив его в...
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