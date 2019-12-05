Минчанин сделал крутой внедорожник из Renault Duster, вложив 12 тысяч рублей. Что из этого получилось?

Источник материала: Tut.by

Этот ярко-оранжевый ProDuster уже стал героем нашего большого внедорожного теста . Как и обещали, рассказываем подробно об этом необычном проекте Андрея Барашко. Сколько прет, сколько жрет и сколько денег потрачено.





Искал внедорожник с определенным набором качеств

— Всю жизнь у меня были седаны, но однажды мой механик пригласил меня на подъемник в бокс. Поднял машину и сказал — тебе нужен кроссовер. Гонять по полям на седане — не вариант. Так появилась идея покупки проходимого автомобиля. Плюс всегда мечтал о каком-то тюнинге, но понимал, что это требует денег. Соответственно, требовалось что-то простое и недорогое.

Все эти мысли поселились в голове Андрея примерно три года назад. Все проведенные тест-драйвы и рекомендации коллег говорили о том, что Renault Duster — это золотая середина. Недорогой, с достаточным дорожным просветом, короткими свесами и полным приводом. Рассматривались, по сути, только три варианта: Duster, LADA 4×4 и Chevrolet Niva. Выбор минимальный.

— В итоге был приобретен автомобиль с задачей быстро преобразиться в то, что мне необходимо. Какое-то время я ездил в «стоке» по бездорожью. Но если нет лебедки и ты застреваешь, то дальше никуда не едешь. Где-то не хватало клиренса. Я понял, что пора действовать. При этом мне не нужен был хардкорный внедорожник. Мне нужен был fun-to-drive car, то есть автомобиль для получения удовольствия от вождения. Он должен быть с настроением и включенными в него приключениями. Чтобы я мог ездить каждый день на работу, а когда работа задалбывает — выехать на трассу, потом свернуть где-то в лес-поле, на разбитую дорожку, покрошить лед, помесить грязь. А когда отпустит — вернуться к работе. В какой-то степени это экспедиционный автомобиль, на котором можно смело ехать на «дальняк» туда, где может не быть дорог. И со второй стороны — это автомобиль для покатушек с друзьями там, где обычные машины не проедут. Это машина не для трофи, не для триала, не для того, чтобы утирать нос мастодонтам на раздатках и мостах.



Справа — стоковый Renault Duster. Слева — автомобиль от польского тюнинг-ателье

И вот, нагруженный этими мыслями, Андрей случайно увидел у поляков в Познани Duster с тюнингом от местного ателье Over Limit. Компания занимается изготовлением лифт-комплектов для Renault Duster (в Европе — Dacia Duster). Чтобы удостовериться в том, что кит-набор подойдет к машине российского производства, Андрей сел в свой Duster и поехал к ребятам в гости. Там по месту прикинули, что все ставится без проблем. Был куплен полный комплект внедорожного тюнинга: проставки, лебедка от квадроцикла, шноркель, стальные листы для защиты двигателя, картера заднего редуктора, бензобака. Актуальная цена «пакета» на сегодня — примерно 2160 евро.



В гостях у тюнинг-ателье прикинули, подойдут ли детали кит-комплекта для Duster российской сборки

— Какое-то время весь этот комплект лежал в гараже. Но до тех пор, пока я на даче случайно не примял передний бампер. Это и стало стартом проекта. С установкой все просто было. Это как конструктор — посмотрел в инструкцию и поставил. Правда, сделал это не сам (руки не из того места), а на одной из минских СТО. Хотя без некоторых шероховатостей не обошлось. Лифт подвески увеличил клиренс на четыре сантиметра. Еще нужно было добавить настроения. Но не машине, а мне — после поездок по лесу. Блестящие кузова машин имеет тенденцию царапаться при езде рядом с кустами и ветками деревьев. И чтобы мое настроение от этих поездок не портилось, я решил покрыть кузов защитной краской. В народе она называется «раптором», но в моем случае это была немецкая краска Chamaleon Guard. Был выбран яркий оранжевый цвет. По этой причине пришлось поменять техпаспорт. И вот история с проектом, который я назвал ProDuster, не заканчивается уже два года.

Что получилось, а что нет после тюнинга на 12 тысяч рублей





— Есть вещи, которыми я очень доволен после двухлетней эксплуатации. Но есть немало моментов, которые хотелось бы исправить или доработать. Если в целом — я очень доволен собой и машиной. Мне все пытаются доказать — то, что я сделал, должно «валить» просто по дикому бездорожью там, где лесовозы воют от бессилия. Но эта машина другого формата — пять дней на работу/с работы, по выходным — вылазки для удовольствия. И все это без каких-то последствий для самого автомобиля. То есть стояла задача защитить автомобиль и не ремонтировать его после каждой поездки.

Но только установкой купленного в Польше лифт-комплекта не обошлось. ProDuster потребовал еще некоторых доработок, которые Андрею Барашко казались необходимыми. Все это в итоге вылилось в сумму, сопоставимую с половиной стоимости нового авто. По подсчетам Андрея, в машину вложено за все это время около 12 тысяч рублей.





— Если ты лифтуешь автомобиль, предполагая вылазки на бездорожье, то следующим шагом однозначно должна стать покупка шин. Правильные шины — это больше половины успеха. Поэтому место штатных колес заняли внедорожные BFGoodrich All Terrain. Это очень универсальные шины — они хорошо гребут по песку, грязи, снегу, и при этом легко катятся по асфальту. Шины всесезонные, но надо понимать, что укатанный снег и лед — не для них. Даже на мокром асфальте сцепление заметно ухудшается. Шины обошлись в полторы тысячи рублей. После установки колес клиренс вырос до очень внушительных 270 мм.



Правильные шины — предмет первой необходимости для внедорожника

Установка более крупной резины влечет замену подкрылков. Заводской «пластик» шины, что называется, «съели». Владелец купил комплект китайских подкрылков, при установке грел феном, убирая ненужные выпуклости и углы. Сейчас не трет.

— Я очень благодарен себе за идею перекрасить машину. Когда ты едешь по лесу и по кузову скребут ветки, ты спокоен. Да, от некоторых веток остаются следы. Но на обычном кузове это была бы уже вскрытая консерва. А у меня только царапина, которая даже не достает до грунта. Я уже думаю о том, можно ли переделать это покрытие. Изначально покрыли не очень качественно, пожалели краски. Через «шагрень» в некоторых местах просвечивается грунтовка.



Лебедка здесь — от квадрицикла. Для относительно легкого Duster ее возможностей достаточно

Лебедкой владелец пользуется нечасто. За все время, по словам Андрея, он разматывал ее три раза. Но два раза в год стальной трос смазывает советским солидолом, чтобы не заржавел.

— Передние кресла перешиты, потому как стандартные не очень удобные. Мне сделали более плотную боковую поддержку поясницы и бедер, увеличили подголовник. От идеи поменять кресла отказался. Слишком много нюансов всплывало, хотя даже были мысли интегрировать в кресла вентиляцию.



Передние кресла после перешивки стали удобнее, но регулировки руля по вылету все равно не хватает

Шноркель — обязательный атрибут серьезного внедорожника. Он нужен в ситуациях, когда машина погружается выше уровня стандартного воздухозаборника, а у Duster он и так расположен на высоте фар. Для ProDuster это, скорее, имиджевый элемент. Причем доставляющий определенные неудобства.



Обзорность слева пострадала из-за шноркеля

— Шноркель расположен на левой передней стойке и скрадывает обзорность. Я уже привык заглядывать через стойку, наклонять голову то в одну, то в другую сторону. Хорошая профилактика остеохондроза. Еще момент. Сам шноркель во время движения немного вибрирует. А еще это, по сути, звукопроводящая труба, и она прекрасно «транслирует» звук двигателя из-под капота. При сбросе или добавлении газа возле головы водителя раздается характерный и хорошо слышный «рык».

Двигатель в «Дастере» не защищен от грязи, поэтому владелец применил известный лайфхак — взял уплотнитель от «Газели» и проложил по периметру капота. Тем не менее грязь под капотом все равно есть. Откуда?



Уплотнитель от «Газели» решил проблему грязи под капотом

— То, что сейчас находится там — это с тех времен, когда уплотнителя еще не было. Грязь теперь здесь в качестве музейного экспоната, — смеется Андрей.

Кстати, двигатель остался совершенно стандартным. В перспективе рассматривается его «перепрошивка», чтобы сместить пик тяги в зону более низких оборотов.

«Узким» местом Duster Андрей считает бампер. И в шутку называет его «быстросъемным». Бампер уже закручен на саморезы, потому что все штатные пистоны сломаны.



После нескольких таких ситуаций владелец прикрутил бампер на саморезы и болты

— В чем недостаток? Если вы на бездорожье двигаетесь назад, то бампер, словно бульдозер, набирает землю и отщелкивается. После того как бампер несколько раз оказывался у меня на лобовом стекле, я завел его нижнюю кромку за металлическую защиту и прикрутил болтами. В перспективе буду искать элегантное решение, чтобы еще больше увеличить угол въезда. Но рассматриваю только варианты из пластика. Железный — это увеличение веса, проблемы с техосмотром и выездом в Европу.

Важный момент. Все детали, установленные на Duster, — сертифицированные, от производителей. Никакого «самопала» нет. Поэтому машина проходит техосмотр, за нее уплачен дорожный сбор. И последующие переделки тоже будут такими, чтобы автомобиль оставался в правовом поле.



По неизвестной пока причине передние крылья «уползли» вперед — кузов расходится по швам?

— А вот еще одна вещь, которая произошла с машиной. ProDuster начал, как это сказать… расходиться по швам. Переднее крыло сантиметра на полтора «уехало» вперед от кромки двери. С другой стороны такая же ситуация, но чуть менее заметная. Пока это загадка для меня, которую я буду решать. Возможно, крыло просто сошло со штатных креплений. Опять же Duster — это не рамный внедорожник. И жесткие нагрузки ему не слишком полезны.

Амортизаторы выдержали все отлично, только спустя три года один начали постукивать. Требует замены одна шаровая опора. Подвеска у Duster даже в «стоке» выносливая.

— Расход топлива вырос. На магазинной версии он был в районе 10 литров, сейчас — 12 литров. Большие колеса добавили литр, кофр на крыше — еще литр. Приятно, что автомобиль не доставляет неудобства на «дальняках». Я на нем ездил в Карпаты и обратно. Машина продолжает быть удобной и комфортной для своего класса и цены, естественно.





— У меня еще есть планы по доработке, но я не хочу, чтобы машина меня напрягала. Поэтому все это будет проходить в таком «павольным» режиме. Пока не скажу, что это будет, но точно повысятся внедорожные возможности. Так что история с превращением обычного Duster в ProDuster пока не закончена.

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