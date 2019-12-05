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Румас и Медведев обсудят интеграцию в Сочи

06.12.2019 10:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Румас и Медведев обсудят интеграцию в Сочи

фото: 4esnok.by

На сегодня запланированы переговоры глав правительств России и Беларуси. Стороны будут обсуждать наболевшие интеграционные вопросы. Предыдущая встреча министров 19 ноября длилась более 7,5 часов.

Как сообщает российский Кабмин, в ходе нынешней встречи будут обсуждаться актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Эти переговоры будут во многом решающими, ведь они проходят накануне встречи Путина и Лукашенко, которые должны поставить точку в спорных моментах.

Во время прошлой встречи главы правительств двух стран согласовали 20 из 31 пунктов дорожной карты по углублению интеграции.

Оставшиеся разногласия, прежде всего вопросы цен на энергоносители, скорее всего, придется решить президентам 7 декабря.

Ранее Дмитрий Медведев выражал надежду, что стороны смогут согласовать все вопросы к юбилею Союзного государства 8 декабря, чтобы  "положить начало еще более существенной работе по подготовке изменений в законодательства РФ и Республики Беларусь".

5 декабря Медведев призвал стороны не бояться сокращения суверенитета, указав, что Россия и другие страны ЕАЭС уже уступили его часть, объединившись в Евразийский экономический союз.

 
 
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На сегодня запланированы переговоры глав правительств России и Беларуси. Стороны будут обсуждать наболевшие интеграционные вопросы. Предыдущая встреча...
 
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