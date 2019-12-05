Чемпионский перстень, мова и Михалок. Чествование брестского «Динамо» завершилось концертом «Ляпис-98»

Источник материала: Виртуальный Брест

У брестского «Динамо» долго все было очень плохо, а потом резко стало очень хорошо. Настолько, что все это вылилось в историческое чемпионство. Историческое по простой причине: южане завершили эпоху борисовской гегемонии, длившуюся 13 лет. По этому поводу четверговым вечером в брестском спорткомплексе «Виктория» собрались красиво одетые мужчины со своими женщинами.





Футболисты получили медали, болельщики — фотографии, километры сториз и эмоции. Вечер проходил в формате футбольного «Оскара». После его окончания всех спортсменов отпустили в отпуск.





















Вообще, спорткомплекс «Виктория» — логово другой спортивной мощи города, БГК имени Мешкова. Соседи по доброте душевной сделали подгон футболистам и пустили их попраздновать в свой зал, рассчитанный на 3700 зрителей. С учетом уставленной стульями площадки и одной срезанной сценой трибуны примерно столько и получилось.









Стартовало все чисто по-белорусски — с официального поздравления от начальства. Начальство представлял председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Мужчина когда-то заведовал «Динамо» (и то был так себе период). У некоторых зрителей возникли не самые приятные воспоминания, выразившиеся в неодобрительном гуле. Чиновник быстро отчитался (то есть почитал по бумаге) и уступил свое место боссу клуба Александру Зайцеву. Тот решил пренебречь рубашкой, сделав выбор в сторону черного поло. Стильненько.