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Принимаются заявки на рождественский волейбол
06.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Принимаются заявки на рождественский волейбол 22 декабря пройдёт рождественский турнир по волейболу в спортзале по улице Энгельса 2/2. Предварительные заявки от участников принимаются до 15 декабря. Для участия в соревнованиях определён заявочный взнос в размере 10-и рублей (взносы только через банк). Из взносов будет сформирован призовой фонд. В турнире могут принять участие все желающие старше 16-и лет. Традиционно состав команд будет определён случайным жребием. Начало соревнований в 9.30. По вопросам можно обращаться в ФСК «Шарковщина» по номеру 4-40-25.
Подготовила Елена АНАНИЧ.
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