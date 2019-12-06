ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принимаются заявки на рождественский волейбол

06.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Принимаются заявки на рождественский волейбол

Принимаются заявки на рождественский волейбол 22 декабря пройдёт рождественский турнир по волейболу в спортзале по улице Энгельса 2/2. Предварительные заявки от участников принимаются до 15 декабря. Для участия в соревнованиях определён заявочный взнос в размере 10-и рублей (взносы только через банк). Из взносов будет сформирован призовой фонд. В турнире могут принять участие все желающие старше 16-и лет. Традиционно состав команд будет определён случайным жребием. Начало соревнований в 9.30. По вопросам можно обращаться в ФСК «Шарковщина» по номеру 4-40-25.

Подготовила Елена АНАНИЧ.

Comments are closed.

« Уважаемые работники и ветераны системы страхования!
Патриотическое воспитание: «По следам Победы…» »
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика