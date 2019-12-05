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Как в Солигорске продвигается модернизация стадиона «Шахтёр»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть работы предстоит еще много, первые результаты уже видны.
Смонтированы трибуны, произведена укладка искусственного газона с подогревом и установлены осветительные мачты. В планах накрыть крыши, положить на трибунах антискользящее покрытие, сделать к ним лестницы. Зимой появятся козырьки трибун. Весной будет выполнен монтаж сидений, нанесут специальное полимерное покрытие на беговые дорожки.
Завершить все работы планируют к марту 2020 года – к началу нового футбольного сезона.
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Новости Беларуси. В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть работы предстоит еще много, первые...
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