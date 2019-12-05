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Гондурас - наше всё! Лидер по приросту закупок белорусских товаров

06.12.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топ-10 важнейших партнеров Беларуси за девять месяцев этого года.

Гондурас стал страной-лидером по приросту закупок белорусских товаров.

Но рекордное для одной страны 62-кратное увеличение поставок не повлияло на  стремительный рост отрицательного сальдо Беларуси.

Только за третий квартал оно выросло на 1,1 млрд долларов и достигло на конец сентября суммы в свыше 3,8 млрд долларов.

За третий квартал, в частности, отрицательное  сальдо в торговле товарами Беларуси с Россией выросло на 2 млрд долларов и приблизилось к  6 млрд долларов. Поставки из Китая в течение июля-сентября превысили белорусский экспорт  на сумму свыше 800 млн. долларов. И по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо с этим, третьим по важности торговым партнером нашей страны, составило уже почти 2,2  млрд долларов.

В целом по итогам девяти месяцев импорт рос быстрее, чем экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился  на 0,5% (до 28,4 млрд долларов), тогда как экспорт уменьшился на 3% (до 24,6 млрд долларов).


Товарооборот  тоже уменьшился на 0,2% и составил 53 млрд долларов.  Первая десятка важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам третьего квартала не изменилась. Возглавляет топ Россия, замыкает – Бразилия.  Вслед за ней разместились США, Турция и Италия, товарооборот с которыми превысил полмиллиарда долларов. В рамках рейтинга Германия за июль-сентябрь вытеснила с четвертого места Великобританию. 

Среди отдельных стран, с которыми  товарооборот в этом году растет самыми высокими темпами, выделяется Гондурас (прирост в 15 раз), Ирак (в 9,1 раза) и Уругвай (в 3,6 раза). Наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в торговле с Нигерией (темп — 32,8%), Азербайджаном  (34,9%) и Аргентиной (40,1%).
 
 
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Топ-10 важнейших партнеров Беларуси за девять месяцев этого года.
 
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