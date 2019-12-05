Представились сотрудниками банка и выманили у жителей района более 3000 рублей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В настоящее время – время активности высоких технологий, никто из нас не видит жизнь без всевозможных гаджетов и глобальной сети Интернет. Наверняка все пользуются всевозможными интернет мессенджерами WhatsApp Viber и т.д. В интернете, на личных компьютерах, смартфонах, мы храним персональные данные. Однако мало кто знает, что электронные средства хранения очень уязвимы.

Число преступлений против информационной безопасности растет и Несвижский район не стал исключением. За 11 месяцев текущего года количество преступлений данной категории возросло с 12 в прошлом году до 40. Основной преобладающей категорией данного вида преступлений, по прежнему остается хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК Республики Беларусь).

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками банков. Под разными предлогами они просят паспортные данные, реквизиты банковских платёжных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг. После чего путем перевода денежных средств совершают хищение.

На территории нашего района уже зарегистрировано 3 таких факта.

В последней декаде ноября неустановленные лица в ходе телефонного разговора, представившись сотрудниками ОАО «Беларусбанк», путем обмана получили от жителей Несвижского района коды доступа к банковским карточкам, после чего осуществили перевод, т.е. похитили денежные средства на общую сумму 3080 рублей.

Ведь никто не подумал о том, что сотрудники банка и так знают о своих клиентах всю необходимую информацию, а потому нельзя сообщать, кому бы то ни было свои паспортные данные, полные реквизиты карты и коды авторизации.

Чтобы оградить себя от хищений денежных средств совершенных вышеуказанными способами, необходимо в первую очередь не указывать свои персональные данные, реквизиты банковских карточек, логины, пароли и иную конфиденциальную информацию в глобальной сети Интернет. Следует помнить, что нельзя делиться своим паролем, не рекомендуется использовать пароль который является адресом, своим именем или телефонным номером. Нельзя записывать пароли (пин-коды) на столе, стене, на самой банковской карточке или ином видном месте. Если кто-либо звонит или присылает вам сообщение, где представляются сотрудником банка, просят сообщить ваши данные, необходимо незамедлительно самому позвонить в контакт-центр банка и уточнить о проведении каких либо манипуляций с карт-счетом. А если вам кажется, что мошенники все-таки получили доступ к вашему счету, немедленно заблокируйте карточку.

Соблюдая данные рекомендации вы оградите себя от преступных посягательств.

Александр Юрченко, начальник Несвижского РОВД.