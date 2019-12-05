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В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте

06.12.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле 4 декабря был задержан житель Пинска, который подозревается в кражах из домов в Бресте. 

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний не раз судимый пинчанин приезжал в Брест для совершения краж. Сначала он проник в дом 38-летней местной жительницы, которая в этот момент находилась на работе. 

В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте
Фото: МВД Беларуси 

Молодой человек похитил мобильник с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Общий ущерб оценивается в 600 рублей. 

Через два дня гражданин проник в другой дом, когда его хозяйка была у знакомых. Вернувшаяся женщина обнаружила пропажу денег, техники и драгоценностей. Сумма ущерба составила свыше 9 тысяч рублей. 

После этого подозреваемый поехал в гости к знакомому в Гомель. Там парень был задержан. У него рюкзаке находились похищенные вещи. 

В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте
Фото: МВД Беларуси 

Фигурант водворён в ИВС. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка. 

Месяцем ранее в Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал и проиграл.

После этого гражданин сломал устройство, чтобы забрать свои деньги (подробности здесь). 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле 4 декабря был задержан житель Пинска, который подозревается в кражах из домов в Бресте.  Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний не раз...
 
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