В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле 4 декабря был задержан житель Пинска, который подозревается в кражах из домов в Бресте.

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний не раз судимый пинчанин приезжал в Брест для совершения краж. Сначала он проник в дом 38-летней местной жительницы, которая в этот момент находилась на работе.



Фото: МВД Беларуси

Молодой человек похитил мобильник с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Общий ущерб оценивается в 600 рублей.

Через два дня гражданин проник в другой дом, когда его хозяйка была у знакомых. Вернувшаяся женщина обнаружила пропажу денег, техники и драгоценностей. Сумма ущерба составила свыше 9 тысяч рублей.

После этого подозреваемый поехал в гости к знакомому в Гомель. Там парень был задержан. У него рюкзаке находились похищенные вещи.



Фото: МВД Беларуси

Фигурант водворён в ИВС. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Месяцем ранее в Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал и проиграл.