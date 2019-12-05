Итоги выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия»

Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги районного этапа республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия».

В данном конкурсе приняли участие 15 учреждений общего среднего и 3 учреждения дополнительного образования детей и молодёжи Дзержинского района.

Учащиеся и педагоги учреждений образования показали творческие способности в флористическом искусстве, а также повышение профессионального мастерства педагогов в создании флористических композиций (ель, коллаж, интерьерная работа, панно, новогодний сувенир).

По результатам подведения итогов выставки-конкурса и на основании протокола членов жюри победителями районного этапа республиканской выставки-конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия» стали следующие участники:

В номинации: Флористическая ель «Все оттенки радости»

Коллектив учащихся объединения по интересам “Умелые ручки”, 5-6 кл, государственного учреждения образования “Боровской учебно-педагогический комплекс ясли сад - средняя школа”, руководитель Бунец Любовь Павловна – Диплом I степени;

Карапетян Диана, учащаяся 4 класса государственного учреждения образования “Путчинский учебно-педагогический комплекс ясли сад - начальная школа”, руководитель Данилович Тамара Викентьевна, учитель начальных классов – Диплом II степени;

Рудович Камилла, учащийся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования – Диплом II степени;

Барута Екатерина, учащаяся 6 класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска», руководитель Барута Наталья Станиславовна, учитель английского языка -– Диплом III степени.









В номинации: Флористический коллаж «Мастерская авторских решений»

Малов Егор, учащийся творческой мастерской «Сувенир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Малова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования - Диплом I степени;

Капылов Павел, учащийся мастерской «Сувенир» государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» руководитель Малова Наталья Александровна, учитель по предмету «Искусство» - Диплом III степени;

В номинации: Интерьерная работа «Магия рождества»

Гармаза Алексей, учащийся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования – Диплом I степени;

Малов Глеб, учащийся мастерской «Сувенир» государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска», руководитель Малова Наталья Александровна, учитель по предмету «Искусство» - Диплом II степени;

Моисеенко Татьяна, учащаяся 7 класса государственного учреждения образования «Черниковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», руководитель Налетко Марина Александровна, учитель трудового обучения - Диплом III степени.

В номинации: Новогодний сувенир «Символ 2020 года»

Бейшер Вадим, учащийся студии «Творческий мир» государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи г.Фаниполя», руководитель Савенок Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования - Диплом I степени;

Пимонова Анастасия, учащаяся 7 класса государственного учреждения образования «Боровиковская базовая школа Дзержинского района», руководитель Заневская Зоя Вячеславовна, учитель русского языка и литературы - Диплом II степени.











