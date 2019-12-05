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Так будет 31 декабря выходным или нет?! Ответил премьер-министр Беларуси

06.12.2019 10:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как выяснил TUT.by, 31 декабря (вторник) беларусы выйдут на работу. Предложение сделать этот день выходным в правительстве рассмотрели, но не поддержали. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед первым заседанием нового парламента.

Напомним: в октябре 2019 года власти приняли постановление, которое утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году. Так уж вышло, что за 31 декабря (вторник) сохранился статус рабочего дня. Люди запротестовали – и составили электронную петицию, потребовав раз и навсегда сделать 31 декабря (а заодно и 2 января) днями для отдыха. Сейчас ее подписали уже – на минуточку – почти 16 тысяч человек!

Правительство отвечало на просьбы авторов обращения уклончиво. Журналисты попросили премьер-министра Беларуси Сергея Румаса изучить ту самую петицию, и он ответил: «Хорошо, я посмотрю эту петицию. Правительство бы хотело 2 января сделать выходным, но поддержано не было. А про 31-е никто не говорил. Я не знал, что это самая большая проблема. Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31 декабря, вот про 2 января больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос».

Позже инициативу сделать 31 декабря выходным прокомментировала глава Администрации президента Наталья Кочанова: «Я очень спокойно отношусь к 31 декабря. Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Мне все равно, я работаю и 31, и 7-го, для нас это не принципиально». 

Как видим, ничего не вышло.

 
 
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Как выяснил TUT.by, 31 декабря (вторник) беларусы выйдут на работу. Предложение сделать этот день выходным в правительстве рассмотрели, но не поддержали. Об этом...
 
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