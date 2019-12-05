Вышел последний посмертный альбом одного из главных американских рэперов у молодежи

Источник материала: Tut.by

Сегодня состоялся релиз четвертого и последнего посмертного альбома американского рэпера XXXTentacion. Он называется Bad Vibes Forever, в альбом вошло 25 треков. Примечательно, что изначально этот альбом планировался как дебютный.





Главным в этом альбоме стал трек Royalty, на него уже выпускали клип. Вместе с XXXTentacion в записи этого альбома поучаствовали Лил Уэйн, Joyner Lucas, Lil Nas X, Blink-182, Tory Lanez, Стеффлон Дон, Mavado, Кай-Мани Марли, Vybz Kartel, Рик Росс, Vybz Kartel, Craig Xen и другие.

Слушайте Bad Vibes Forever &mdash; XXXTentacion на Яндекс. Музыке

Рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его застрелили 18 июня 2018 года во время вооруженного ограбления. Четверым предполагаемым участникам убийства предъявлено обвинение.

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