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Вышел последний посмертный альбом одного из главных американских рэперов у молодежи
Источник материала: Tut.by
Сегодня состоялся релиз четвертого и последнего посмертного альбома американского рэпера XXXTentacion. Он называется Bad Vibes Forever, в альбом вошло 25 треков. Примечательно, что изначально этот альбом планировался как дебютный.
Главным в этом альбоме стал трек Royalty, на него уже
Рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его
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Сегодня состоялся релиз четвертого и последнего посмертного альбома американского рэпера XXXTentacion. Он называется Bad Vibes Forever, в альбом вошло 25 треков. Примечательно,...
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