ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел последний посмертный альбом одного из главных американских рэперов у молодежи

06.12.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня состоялся релиз четвертого и последнего посмертного альбома американского рэпера XXXTentacion. Он называется Bad Vibes Forever, в альбом вошло 25 треков. Примечательно, что изначально этот альбом планировался как дебютный.


Главным в этом альбоме стал трек Royalty, на него уже выпускали клип. Вместе с XXXTentacion в записи этого альбома поучаствовали Лил Уэйн, Joyner Lucas, Lil Nas X, Blink-182, Tory Lanez, Стеффлон Дон, Mavado, Кай-Мани Марли, Vybz Kartel, Рик Росс, Vybz Kartel, Craig Xen и другие.

Рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его застрелили 18 июня 2018 года во время вооруженного ограбления. Четверым предполагаемым участникам убийства предъявлено обвинение.

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также
Эти белорусы захватили топ российского Apple Music в 2019 году
Белорусский рэпер выпустил трек, который фанаты ждали аж 7 лет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся релиз четвертого и последнего посмертного альбома американского рэпера XXXTentacion. Он называется Bad Vibes Forever, в альбом вошло 25 треков. Примечательно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Костюковичском районе микроавтобус попал в выбоину и перевернулся. Есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика