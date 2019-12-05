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До конца декабря Слуцкий РОЧС проводит профилактику пожарной безопасности
06.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 4 по 31 декабря на территории Слуцкого района проходит месячник пожарной безопасности, сообщают в Слуцком РОЧС.
В целях проведения организационных и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами, снижения риска гибели людей от внешних причин с 4 по 31 декабря на территории Слуцкого района проходит месячник пожарной безопасности.
В рамках месячника организованны обследования смотровыми комиссиями квартир, в которых проживают граждане, относящиеся к разным категориям населения, а также ежедневные выступления всеми субъектами профилактики в трудовых коллективах и на сельских сходах.
Слуцкий РОЧС
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С 4 по 31 декабря на территории Слуцкого района проходит месячник пожарной безопасности, сообщают в Слуцком РОЧС.
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