До конца декабря Слуцкий РОЧС проводит профилактику пожарной безопасности

Источник материала: Слуцк Город





С 4 по 31 декабря на территории Слуцкого района проходит месячник пожарной безопасности, сообщают в Слуцком РОЧС.

В целях проведения организационных и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами, снижения риска гибели людей от внешних причин с 4 по 31 декабря на территории Слуцкого района проходит месячник пожарной безопасности.

В рамках месячника организованны обследования смотровыми комиссиями квартир, в которых проживают граждане, относящиеся к разным категориям населения, а также ежедневные выступления всеми субъектами профилактики в трудовых коллективах и на сельских сходах.

Слуцкий РОЧС

Slutsk-Gorod.by