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Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае
06.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В исследовательском центре по разведению гигантских панд (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) живет уникальная коричневая панда Квизай (Qizai). Это единственный представитель данного вида, обитающий в неволе, сообщает британское издание
Квизая, которому на тот момент было два месяца, обнаружили в природном заповеднике в горах Циньлин. Считается, что мама маленького медведя оставила малыша, скрывшись в джунглях. С тех пор уже 10 лет Квизай живет в исследовательском центре гигантской
В ноябре этого года некоммерческая организация Pandas International, которая работает над сохранением и улучшением
Считается, что необычный окрас шерсти 10-летнего медведя является результатом генной мутации. Ученые — исследователи панд пытались узнать больше о генах Квизая, спарив его с
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В исследовательском центре по разведению гигантских панд (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) живет уникальная коричневая панда Квизай (Qizai). Это единственный...
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