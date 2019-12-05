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Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

06.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

В исследовательском центре по разведению гигантских панд (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) живет уникальная коричневая панда Квизай (Qizai). Это единственный представитель данного вида, обитающий в неволе, сообщает британское издание Unilad.

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

Квизая, которому на тот момент было два месяца, обнаружили в природном заповеднике в горах Циньлин. Считается, что мама маленького медведя оставила малыша, скрывшись в джунглях. С тех пор уже 10 лет Квизай живет в исследовательском центре гигантской панды Циньлин в провинции Шэньси.

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

В ноябре этого года некоммерческая организация Pandas International, которая работает над сохранением и улучшением среды обитания панд, а также оказывает помощь исследовательским центрам, взяла животное под свою опеку. Церемония «усыновления» коричневой панды состоялась в центре 20 ноября. Квизай будет по-прежнему жить в Китае, при этом организация получит полный доступ к информации о его жизни и здоровье. Также Pandas International будет поставлять Квизаю и другим обитателям центра необходимые продукты питания, вакцины, лабораторные инструменты и многое другое.

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

Считается, что необычный окрас шерсти 10-летнего медведя является результатом генной мутации. Ученые — исследователи панд пытались узнать больше о генах Квизая, спарив его с черно-белой пандой, однако попытка оказалась безуспешной и не привела к беременности.

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

Коричневая панда крайне редко встречается в дикой природе. С 1985 года эти животные лишь несколько раз попадали в объективы фотографов в китайских горах Циньлин.

Редкая коричневая панда живет в исследовательском центре в Китае

https://www.belta.by

 
 
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В исследовательском центре по разведению гигантских панд (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) живет уникальная коричневая панда Квизай (Qizai). Это единственный...
 
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