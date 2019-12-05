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Черную икру из Беларуси не пустили в Россию
Источник материала: Партизан
Партия икры осетровых рыб, согласно документам, была выработана итальянским предприятием. Отправителем значилось могилевское ООО, получателем – индивидуальный предприниматель из Астрахани.
Во время досмотра в пункте пропуска «Красная горка» на границе Беларуси и России инспекторы Россельхознадзора установили, что на части банок с икрой отсутствует маркировка с указанием производителя, дат выработки, сроков годности.
Кроме того, адрес итальянского предприятия-производителя, указанного белорусской ветеринарной службой, не соответствовал адресу предприятия, указанному в реестре предприятий третьих стран, имеющих право поставок на территорию Таможенного Союза.
Также было установлено, что астраханский получатель икры ИП Каширская (предприятие оптовой торговли) по указанному в сопроводительных документах адресу не расположен.
От продукции были отобраны пробы и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ» для проведения исследований на показатели качества и безопасности, а также определения соответствия видовой принадлежности.
После завершения всех проверочных мероприятий икра возвращена белорусскому отправителю ООО «Акварезерв» в Могилев.
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Партия икры осетровых рыб, согласно документам, была выработана итальянским предприятием. Отправителем значилось могилевское ООО, получателем – индивидуальный...
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