Черную икру из Беларуси не пустили в Россию

Во время досмотра в пункте пропуска «Красная горка» на границе Беларуси и России инспекторы Россельхознадзора установили, что на части банок с икрой отсутствует маркировка с указанием производителя, дат выработки, сроков годности.





Кроме того, адрес итальянского предприятия-производителя, указанного белорусской ветеринарной службой, не соответствовал адресу предприятия, указанному в реестре предприятий третьих стран, имеющих право поставок на территорию Таможенного Союза.





Также было установлено, что астраханский получатель икры ИП Каширская (предприятие оптовой торговли) по указанному в сопроводительных документах адресу не расположен.





От продукции были отобраны пробы и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ» для проведения исследований на показатели качества и безопасности, а также определения соответствия видовой принадлежности.







