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В Брестской области будет реализован проект по развитию женского бизнеса на 95 тысяч долларов

06.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте презентовали новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Проект реализует БОО «Отдых в деревне» в сотрудничестве с Брестским областным исполнительным комитетом и при финансовой поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation.

В Брестской области будет реализован проект по развитию женского бизнеса на 95 тысяч долларов

Инициатива направлена на поддержку женщин Брестской области, проживающих в сельской местности. В рамках проекта будут организованы обучающие семинары, тренинги и вебинары для не менее 500 жительниц, в первую очередь, для приемных и многодетных мам, женщин, воспитывающих детей с особыми потребностями, находящихся в декретном отпуске, и других уязвимых категорий женщин, желающих превратить свое подсобное хозяйство, приусадебный участок, хобби в источник дополнительного дохода. Участницы проекта бесплатно получат знания, которые помогут им начать свое дело в сфере агротуризма, ремесленничества или фермерского хозяйства.

После окончания обучающих мероприятий для 50 участниц с лучшими бизнес-планами будет приобретено необходимое оборудование и расходные материалы. На начальном этапе становления своей предпринимательской деятельности они также получат помощь от экспертов.

В Брестской области будет реализован проект по развитию женского бизнеса на 95 тысяч долларов

«Проект направлен на расширение экономических возможностей женщин в трудной финансовой ситуации, их обучение новым профессиям, а также увеличение дохода этих семей, – рассказывает Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», – мы надеемся, что он принесет практическую пользу для женщин Брестской области и даст возможность использования его результатов и наработок в будущем».

Проект стартовал в октябре 2019 г. и продлится до апреля 2021 г. Финансирование осуществляет благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation. На его реализацию выделено 95 тысяч долларов США.

«Это уже не первый вклад фонда в развитие женского бизнеса на территории Беларуси. Недавно при его поддержке был реализован проект для жительниц Оршанского района, во время которого более 600 женщин прошли обучение по выращиванию, переработке и продаже агрокультур. Он показал хорошие результаты, и теперь мы распространяем полученный опыт на другие регионы», – подчеркнула заместитель гендиректора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь» Марина Боровко.

Анонс проекта собрал более 50 представителей органов местной власти из районов Брестской области, общественных организаций, прессу, а также наиболее успешных женщин-владелец бизнеса, которые поделились своим опытом и уже сейчас активно рассказывают о проекте в своём окружении.

«Брестская область занимает третье место в Республике Беларусь по количеству субъектов малого предпринимательства: на 01.11.2019 – 44,3 тыс., в г. Минске – 119,7 тыс., в Минской области – 60,7 тыс. субъектов», - рассказала Федчик Ирина Николаевна, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

Проекты в Оршанском районе и на Брестчине финансируются Coca-Cola в рамках глобальной программы «5by20», которая ставит себе задачу сделать успешными 5 млн женщин во всем мире до конца 2020 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Бресте презентовали новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Проект реализует БОО «Отдых в деревне» в...
 
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