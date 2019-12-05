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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN

06.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN

За минувшие 3 дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN).

В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN

При осмотре авто под управлением россиянина пограничный наряд обнаружил различие в идентификационном номере кузова Chrysler и данных в документе на транспортное средство. Аналогичный случай, но уже с Audi, зафиксирован спустя два дня. Водителем вновь оказался гражданин России.

По версии владельцев автомобилей, они не знали о несоответствии VIN-номера и при покупке транспорта не обратили на это внимание, сообщили в Госпогранкомитете.

В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN

Транспортные средства переданы таможне для проведения административных процедур и оценки их стоимости.

https://grodnonews.by
 
 
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За минувшие 3 дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN). При осмотре авто под...
 
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