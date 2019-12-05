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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN
06.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За минувшие 3 дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN).
При осмотре
По версии владельцев автомобилей, они не знали о несоответствии VIN-номера и при покупке транспорта не обратили на это внимание, сообщили в Госпогранкомитете.
Транспортные средства переданы таможне для проведения административных процедур и оценки их стоимости.
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За минувшие 3 дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN). При осмотре авто под...
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