В пункте пропуска «Каменный Лог» задержаны два авто с перебитыми VIN

Источник материала: Вороновская газета





За минувшие 3 дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN).





При осмотре авто под управлением россиянина пограничный наряд обнаружил различие в идентификационном номере кузова Chrysler и данных в документе на транспортное средство. Аналогичный случай, но уже с Audi, зафиксирован спустя два дня. Водителем вновь оказался гражданин России.

По версии владельцев автомобилей, они не знали о несоответствии VIN-номера и при покупке транспорта не обратили на это внимание, сообщили в Госпогранкомитете.





Транспортные средства переданы таможне для проведения административных процедур и оценки их стоимости.