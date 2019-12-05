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ЖКХ предлагает "кормящим голубей" самим попробовать почистить площадь от помёта

06.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В горисполком две жалобы поступили от проживающих рядом с пл.Ленина жителей. Молодые мамочки сетуют на то, что мол ЖКХ не ухаживают за "лицом" города. Мол, голуби так "уделали" помётом все, что просто неприятно детей водить гулять.

ЖКХ предлагает "кормящим голубей" самим попробовать почистить площадь от помёта

Вчера рабочие по уборке территорий ЖКХ драили щетками площадь. Отходы жизнедеятельности птиц отмываются с трудом! В чем наша вина? Ведь не мы прикармливаем этих птиц (уже второй год).

ЖКХ предлагает "кормящим голубей" самим попробовать почистить площадь от помёта

Быть может стоит ребятам, которые там собираются каждое воскресенье, по окончании кормления голубей выдать щетки и метлы для наведения порядка? Местный ЖЭС готов обеспечить инвентарем!

ЖКХ предлагает "кормящим голубей" самим попробовать почистить площадь от помёта

А если унизительно отходы убирать, то с нас корона не упадёт, мы и эту работу выполним за счёт "кормящих - защитников птиц".

 
 
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  В горисполком две жалобы поступили от проживающих рядом с пл.Ленина жителей. Молодые мамочки сетуют на то, что мол ЖКХ не ухаживают за "лицом" города. Мол, голуби...
 
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