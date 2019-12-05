Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль подорожал на старте торгов до максимума. Биткойн +29.55.

Курс доллара опустился ещё на 0,0019 BYN до 2,1155 BYN/USD. Доллар дешевеет второй раз, а до этого он находился на максимуме за три месяца.

Курс евро поднялся всего на 0,0017 BYN до 2,3489 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 179 дней (всего 4 дня не хватило до максимума за полгода). За последние 16 дней с учётом сегодняшнего евро укреплялся уже 15 раз. Суммарный результат составил +0,0913 BYN.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0077 BYN до 3,3248 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже четвёртые торги подряд. За это время его курс подскочил на 0,0481 BYN.

Bitcoin − 7366.7$ (+29.55);

Bitcоin Cash/ВСС – 211.37$ (+0.48);

Litecoin − 44.37$ (-0.33);

Еthеreum − 147.66$ (+1.49);

ZCаsh − 29.28$ (+1.39);

DigitalCash − 50.35$ (-0.83);

Monero − 54.46$ (+1.22).



