"Официальных претензий пока нет" Uber и Яндекс.Такси о возможной блокировке сайтов перевозчиков









Как говорят в компании, официального письма или претензий регулятора они не получали.





Суть вопроса в том, что транспортники считают, что все сервисы, позволяющие вызвать машину через приложение, должны соответствовать требованиям, которые законодательство предъявляет к такси. На практике же, по мнению чиновников, этого не происходит. Поэтому Минтранс предложил МАРТ блокировать сайты таких перевозчиков.





— В тексте письма Минтранса (его вчера обнародовали многие СМИ. — Прим. ред.) есть важное несоответствие: если в начале обращения отмечается, что сервисы «Яндекс.Такси» и Uber предоставляют информационные услуги, то далее по тексту нашим онлайн-платформам приписывается оказание услуг перевозки, которые, как сказано выше в этом же обращении, предоставляют сотрудничающие с нами перевозчики, а не сами платформы, — отметил Иван Запольский, руководитель по развитию бизнеса объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber в России и Беларуси.





Представитель компаний считает, что их сервис положительно влияет на рынок перевозок: делает его прозрачным, цивилизованным и безопасным, поэтому им доверяют водители и пассажиры.









— Приоритет для нас — это безопасность поездок. Например, в этом году мы единственные в Беларуси ввели собственное бесплатное страхование пассажиров и водителей, хотя законодательство не требует этого от сервисов, также запустили возможность заказать машину с детским креслом в нескольких городах, — напомнил Иван Запольский. — Сейчас мы реализуем крупные проекты по мониторингу внимания водителя, скорости и манеры его вождения. Мы готовы внедрять их в Беларуси и открыты к диалогу с госорганами. Также, ждем, когда в Беларуси появится возможность онлайн-проверки водительских удостоверений на предмет их подлинности и валидности.





«Яндекс.Такси» и Uber сообщили, что намерены и дальше наращивать инвестиции и вкладываться в развитие IT-отрасли Беларуси, и рассчитывают, что Минтранс тоже приложит усилия и вместе с бизнесом выработает оптимальные модели регулирования и обеления рынка.