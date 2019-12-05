﻿ "Официальных претензий пока нет" Uber и Яндекс.Такси о возможной блокировке сайтов перевозчиков. 21.by
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"Официальных претензий пока нет" Uber и Яндекс.Такси о возможной блокировке сайтов перевозчиков

06.12.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Претензий сервис не получал, непонятно, о каких перевозчиках идет речь», — так прокомментировали TUT.BY в объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber письмо Минтранса о возможной блокировке сайтов перевозчиков, которые «притворяются» такси.



Как говорят в компании, официального письма или претензий регулятора они не получали. 

Суть вопроса в том, что транспортники считают, что все сервисы, позволяющие вызвать машину через приложение, должны соответствовать требованиям, которые законодательство предъявляет к такси. На практике же, по мнению чиновников, этого не происходит. Поэтому Минтранс предложил МАРТ блокировать сайты таких перевозчиков.

— В тексте письма Минтранса (его вчера обнародовали многие СМИ. — Прим. ред.) есть важное несоответствие: если в начале обращения отмечается, что сервисы «Яндекс.Такси» и Uber предоставляют информационные услуги, то далее по тексту нашим онлайн-платформам приписывается оказание услуг перевозки, которые, как сказано выше в этом же обращении, предоставляют сотрудничающие с нами перевозчики, а не сами платформы, — отметил Иван Запольский, руководитель по развитию бизнеса объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber в России и Беларуси.

Представитель компаний считает, что их сервис положительно влияет на рынок перевозок: делает его прозрачным, цивилизованным и безопасным, поэтому им доверяют водители и пассажиры.


— Приоритет для нас — это безопасность поездок. Например, в этом году мы единственные в Беларуси ввели собственное бесплатное страхование пассажиров и водителей, хотя законодательство не требует этого от сервисов, также запустили возможность заказать машину с детским креслом в нескольких городах, — напомнил Иван Запольский. — Сейчас мы реализуем крупные проекты по мониторингу внимания водителя, скорости и манеры его вождения. Мы готовы внедрять их в Беларуси и открыты к диалогу с госорганами. Также, ждем, когда в Беларуси появится возможность онлайн-проверки водительских удостоверений на предмет их подлинности и валидности.

«Яндекс.Такси» и Uber сообщили, что намерены и дальше наращивать инвестиции и вкладываться в развитие IT-отрасли Беларуси, и рассчитывают, что Минтранс тоже приложит усилия и вместе с бизнесом выработает оптимальные модели регулирования и обеления рынка.
 
 
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«Претензий сервис не получал, непонятно, о каких перевозчиках идет речь», — так прокомментировали TUT.BY в объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber письмо...
 
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