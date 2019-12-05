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Румас: дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают наднациональных органов

06.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Румас: дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают наднациональных органов
Дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают создания наднациональных органов. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Премьер отметил, что в тех дорожных картах, пакете документов, который сейчас обсуждается, политических вопросов нет — только экономические.

«Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет», — подчеркнул Сергей Румас.

Как сообщалось, Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Накануне, 6 декабря, здесь же состоятся переговоры премьер-министров двух стран, основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты. По последним данным, несогласованными остаются 16 вопросов.

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 ноября сообщал, что стороны полностью согласовали 21 дорожную карту.

По информации БелТА.

 
 
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> Дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают создания наднациональных органов. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Беларуси...
 
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