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«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

06.12.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры. Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский механико-экономический колледж.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Центр машиностроения оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Обучаться смогут ребята профильных колледжей страны, а специалисты заводов – проходить переподготовку. На ступень раньше – не путать со словом «ниже» – стоит IT-академия.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Назар Готов, учащийся IT-академии:
Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться, например, в будущем для освоения новых планет или на заводах, помочь человеку работать с химическими препаратами, чтобы не повредить руку вредным воздействием. И также помочь человеку поднять более тяжелые объекты.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

В 2016 году при поддержке Парка высоких технологий в Орше открыли первую лабораторию по программированию. Сегодня их три. Расширяется детская IT-академия прямо пропорционально информационным технологиям.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Владислав Филипенко, учащийся IT-академии:
Если мы, подростки, дети, захотим развиваться, нам сейчас предоставляют возможность. Если раньше у нас не было всего этого, надо было как-то саморазвитием заниматься, то сейчас у нас развивается 3D-печать, лазерная гравировка.

«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии

Владимир Куприянцев, педагог IT-академии:
В 2019-2020 году мы собираемся открыть нашу мастерскую, где будет оборудована и паяльными станциями и столами электромонтажника, плоттерами, чтобы расширить спектр и давать более сильную базу.

Главная цель IT-академии –  воспитать не столько программистов, сколько грамотных специалистов для промышленности.

Люди в материале: Назар Готов, Владислав Филипенко, Владимир Куприянцев
 
 
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Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры....
 
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