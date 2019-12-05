|
«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии
Источник материала: СТВ
Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры. Корреспонденты программы
Центр машиностроения оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Обучаться смогут ребята профильных колледжей страны, а специалисты заводов – проходить переподготовку. На ступень раньше – не путать со словом «ниже» – стоит IT-академия.
В 2016 году при поддержке Парка высоких технологий в Орше открыли первую лабораторию по программированию. Сегодня их три. Расширяется детская IT-академия прямо пропорционально информационным технологиям.
Главная цель IT-академии – воспитать не столько программистов, сколько грамотных специалистов для промышленности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это прототип экзоскелета руки. Он может пригодиться для освоения новых планет». Чему учат в Оршанской IT-академии
Финансовая грамотность и профориентация молодежи – одни из главных задач системы образования. И здесь на помощь приходят ресурсные центры....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)