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Евросоюз запретил криптовалюту от Facebook
Источник материала: Myfin
По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства. Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет...
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