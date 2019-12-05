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Евросоюз запретил криптовалюту от Facebook

06.12.2019 13:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Евросоюз запретил криптовалюту от Facebook
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства. Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет...
 
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