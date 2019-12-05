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ФСБ и КГБ задержали главаря банды торговцев оружием и наркотиками

06.12.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная группировка занималась контрабандой оружия и наркотиков; во время задержания у преступников были обнаружены боеприпасы и крупные суммы денег.



Спецслужбы Беларуси и России ликвидировали канал поставок из-за рубежа оружия и наркотиков, говорится в сообщении Центре общественных связей ФСБ РФ.

"5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - рассказали в ФСБ.

В сообщении говорится, что у задержанных изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч российский рублей (9 тысяч долларов) и 17600 долларов.


Российские спецслужбы не исключают, что у задержанных могут быть сообщники.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков", - заключили в ФСБ.
 
 
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Международная группировка занималась контрабандой оружия и наркотиков; во время задержания у преступников были обнаружены боеприпасы и крупные суммы денег.
 
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