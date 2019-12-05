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1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

06.12.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили частный завод по производству кружев в Орше.

1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

1.600 метров в месяц изо льна и хлопка. Ажурные элементы по-оршански используют даже при производстве знаменитых слуцких поясов.

1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

Сергей Горовой, директор частного предприятия:
У нас желание, конечно же, есть работать. Прежде всего, как и у коммерсантов малого и среднего бизнеса – желание, прежде всего, заработать. Заработать правильно, честно. У нас есть идея с помощью 506-го указа расшириться. Есть понимание, как работать на рынке белорусском, на литовском, работать с Украиной, Россией.

Люди в материале: Сергей Горовой
 
 
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Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили частный завод по производству кружев в Орше. 1.600 метров в месяц изо льна и хлопка. Ажурные элементы...
 
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