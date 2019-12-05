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1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше
Источник материала: СТВ
Корреспонденты программы
1.600 метров в месяц изо льна и хлопка. Ажурные элементы по-оршански используют даже при производстве знаменитых слуцких поясов.
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Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили частный завод по производству кружев в Орше. 1.600 метров в месяц изо льна и хлопка. Ажурные элементы...
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