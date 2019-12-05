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Обама купил особняк с 7 спальнями за почти 12 млн долларов. Смотрите, как он выглядит изнутри

06.12.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент США Барак Обама со своей женой Мишель купили дом на острове в штате Массачусетс за 11,75 миллиона долларов, пишет businessinsider.com со ссылкой на Vineyard Gazette. Смотрите, как он выглядит.


Дом расположен в районе Martha’s Vineyard (виноградник Марты), где семья Обамы ранее проводила летние каникулы. Слухи о желании купить там недвижимость ходили с момента уходя Барака с поста президента.


Начальная цена особняка на берегу была 14,85 миллиона долларов, но в итоге он достался семье за 11,75 миллиона.


В доме семь спален и 8 (!) ванных комнат. Так выглядит кухня.


А вот это круглая столовая с панорамным остеклением с видом на территорию.


Интерьер оформлен в нейтральных тонах с вставками из натурального дерева.


В гостиной — сводчатые потолки с открытыми стальными балками и каменным камином в центре.


По всему дому есть еще несколько мест для отдыха и развлечений.


В главной спальне высокие потолки и стеклянные двери, выходящие на улицу.


В одной из спален установлены двухъярусные кровати для детей или нескольких гостей.


На балконе второго этажа также есть открытый бассейн и гидромассажная ванна. Рядом с бассейном находится обеденная зона на свежем воздухе.


К дому примыкает гараж на две машины.


 
 
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Начальная цена особняка на берегу была 14,85 миллиона долларов, но в итоге он достался семье за 11,75 миллиона.
 
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