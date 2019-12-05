Обама купил особняк с 7 спальнями за почти 12 млн долларов. Смотрите, как он выглядит изнутри

Источник материала: Tut.by

Экс-президент США Барак Обама со своей женой Мишель купили дом на острове в штате Массачусетс за 11,75 миллиона долларов, пишет businessinsider.com со ссылкой на Vineyard Gazette. Смотрите, как он выглядит.





Дом расположен в районе Martha’s Vineyard (виноградник Марты), где семья Обамы ранее проводила летние каникулы. Слухи о желании купить там недвижимость ходили с момента уходя Барака с поста президента.





Начальная цена особняка на берегу была 14,85 миллиона долларов, но в итоге он достался семье за 11,75 миллиона.





В доме семь спален и 8 (!) ванных комнат. Так выглядит кухня.





А вот это круглая столовая с панорамным остеклением с видом на территорию.





Интерьер оформлен в нейтральных тонах с вставками из натурального дерева.





В гостиной — сводчатые потолки с открытыми стальными балками и каменным камином в центре.





По всему дому есть еще несколько мест для отдыха и развлечений.





В главной спальне высокие потолки и стеклянные двери, выходящие на улицу.





В одной из спален установлены двухъярусные кровати для детей или нескольких гостей.





На балконе второго этажа также есть открытый бассейн и гидромассажная ванна. Рядом с бассейном находится обеденная зона на свежем воздухе.





К дому примыкает гараж на две машины.



