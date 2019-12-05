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Лучший защитник минского «Динамо» восстановился после травмы
Источник материала: Tut.by
Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни восстановился после травмы, из-за которой пропустил более месяца.
В этом сезоне Граньяни провел 21 матч, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности «+1».
При этом в список травмированных включен другой защитник Роман Достанко.
Отметим, что сегодня минское «Динамо» сыграет с «Северсталью».
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни восстановился после травмы, из-за которой пропустил более месяца.
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