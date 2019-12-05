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Лучший защитник минского «Динамо» восстановился после травмы

06.12.2019 14:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни восстановился после травмы, из-за которой пропустил более месяца.


Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

В этом сезоне Граньяни провел 21 матч, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности «+1».

При этом в список травмированных включен другой защитник Роман Достанко.

Отметим, что сегодня минское «Динамо» сыграет с «Северсталью».

 
 
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни восстановился после травмы, из-за которой пропустил более месяца.
 
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