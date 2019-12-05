Лучший защитник минского «Динамо» восстановился после травмы

Источник материала: Tut.by

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни восстановился после травмы, из-за которой пропустил более месяца.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

В этом сезоне Граньяни провел 21 матч, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности «+1».

При этом в список травмированных включен другой защитник Роман Достанко.

Отметим, что сегодня минское «Динамо» сыграет с «Северсталью».