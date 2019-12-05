Источник материала: Tut.by

В странах еврозоны в обороте находятся редкие евроценты, стоимость которых может достигать сотни евро. Руководитель монетного магазина Aurea Regina Аннели Райкко объясняет, что больше всего ценятся монеты, тираж которых не превышает миллион. Среди них, например, евроценты Мальты, Люксембурга, Монако, Ватикана, Бельгии. Даже Финляндия выпускает некоторые монеты тиражом в полмиллиона, а Сан-Марино вообще в этом году выпустил тираж всего лишь в 54 150.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Монета номиналом в 1 цент Монако 2009 года, вышедшая тиражом в 8000, может стоить до 120 евро в зависимости от степени изношенности, а за 2 цента 2002 года можно получить 160 евро. 10-центовые монеты из Монако достигают в цене 27 евро.

Кроме того, стартовый пакет монет Монако 2001 года продается по цене в 1000 евро. Для сравнения: стартовый пакет эстонских евроцентов стоит всего около 35−39 евро.

Самая ценная монета — посвященные принцессе Монако Грейс Келли 2 евро 2007 года выпуска, цена в каталогах которой достигает 2750 евро. Эти монеты вышли тиражом в 20 001 штуку, но в обороте их найти нельзя.

Также можно немного заработать и на 50 центах Ватикана 2017 года выпуска — до 7 евро.

Среди монет, которые достаточно часто встречаются в обращении, можно отметить финские 2 евро 2004 года выпуска — такую получится продать за 30, 50 или даже за 100 евро в зависимости от уровня потертости.

Эстонские евро тоже могут стоить больше своей номинальной стоимости. Среди них — 2 евро, выпущенные к 100-летию Пауля Кереса в 2016 году. Такая монета может стоить 7−8 евро.