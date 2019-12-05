Объявлены победители конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019»

Источник материала: Аргументы и факты

Церемония награждения победителей конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019» состоялась 5 декабря в Минске. Шестой год подряд компании получали награды за успешные и социально-значимые проекты в области управления персоналом. Интеллектуальный партнер конкурса – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

В 2019 году на конкурс было подано рекордное количество заявок: 64 проекта от 46 белорусских и международных компаний, из которых 15 участников из ИТ-сферы.

Победителями стали 16 компаний в 11 номинациях.

Проекты номинантов были посвящены таким темам, как личностный рост и профессиональное обучение сотрудников внутри компании, оценка персонала и создание модели компетенций, а также обсуждалась автоматизация HR-процессов в компании.

Большое внимание компании уделяют системе обучения в онлайн- и офлайн-форматах и применению смешанного обучения для своих сотрудников. Кроме того, на конкурс были поданы проекты, которые демонстрируют, как бизнес «растит» кадры и реализовывает образовательные проекты для учащихся школ и ВУЗов.

Номинанты представили проекты, посвященные трудоустройству людей с инвалидностью и обеспечению им необходимых условий работы.

В целом, в последние годы белорусские компании начали проявлять все большую социальную ответственность, в частности, через реализацию проектов эконаправленности. ​

Каждый реализованный кейс основан на реальных потребностях компаний-участников и успешно внедрен в жизнь компании.

Победители конкурса «Премия HR-бренд 2019»:

Основные номинации

Номинация «Республика»

Награда I степени: ОАО «ПАРИТЕТБАНК»

Проект: Проект «LEAN – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»

Награда II степени: ОАО «Белагропромбанк» и СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Проект: «HR в online»

Награда III степени: ООО «Андерсан»

Проект: «Andersen Talks»

Номинация «Столица»

Награда I степени: ООО «СофтЛайнБел» (Softline)

Проект: «Глазируем впечатления». Cистема повышения счастья сотрудников и, как следствие, дохода бизнеса»

Награда II степени: ООО «Активные технологии»

Проект: «#AboveCloud. Курс на эффективность»

Награда III степени: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Этажи»

Проект: «PRОлюдей: трансформация через эффективность»

Номинация «Мир»

Награда I степени: ИООО «ЭПАМ Системз»

Проект: «EPAM Ассессмент»

Награда II степени: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Линдстрём»

Проект: «WE CARE CULTURE. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА «С ЗАБОТОЙ О…»

Награда III степени: ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI)

Проект: «От Human Resources к People & Culture»

Номинация «Регион»

Награда I степени: ООО «Модерн-Экспо»

Проект: «Lean производство на Модерн-Экспо»

Награда II степени: ОАО «Белагропромбанк»

Проект: Проект ОАО «Белагропромбанк» по трудоустройству выпускников учреждений образования в регионах «Академия талантов»

Награда III степени: ГК Армтек

Проект: «Повышение качества сервиса участников белорусского рынка услуг для автовладельцев через организацию бизнес образования клиентов, конкурентов и будущих сотрудников компании»

Специальные номинации:

Номинация «Большое сердце» учреждена генеральным партнёром конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019» - брендом KFC, представленным в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «КреативФудС-Восток».

Победитель: ООО «Синтегрико»

Проект: «VRP Volunteer Club»

Номинация «Равные возможности» учреждена для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Офиса по правам людей с инвалидностью.

Победитель: ООО «Вундербай»

Номинация «Управление талантами» учреждена совместно с IBA Group и «Конструктор талантов» (ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк»).

Победитель: ОАО «ПАРИТЕТБАНК»

Проект: «LEAN – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»

Победитель номинации «HR-персона года»: Ольга Жданович, HR-директор международного Холдинга А1

Номинация «HR Start»

Награда I степени: Частное научно-производственное унитарное предприятие «АДАНИ»

Проект: «Не давай рыбу — научи удить!»

Награда I степени: ИООО «ЭПАМ Системз»

Проект: «Бесплатное образование для всех (learn.by и grow.by)»

Победитель номинации «Выбор профессионального сообщества»: ЗАО «Кьюликс Системс»

Проект: «QULIXCARES»

Номинация «Корпоративное видео» учреждена совместно с VOKA CINEMA (Вока Синема) by Silver Screen.

Победитель: ООО «Астодевелопмент»

Специальные призы от партнера получили компании ОАО «Криница» и ООО «Франдеса».

Специальная номинация от РАБОТА.TUT.BY:

Победитель: ИООО «ЭПАМ Системз»

Проект: «Платформа «Aibolit»

СПРАВКА:

«Премия HR-бренд » – независимый ежегодный конкурс в области управления персоналом и репутацией бренда. Он успешно проходит в Республике Беларусь с 2014 года (с 2006 года - в Российской Федерации, с 2011 года - в Украине, с 2013 года - в странах Центральной Азии).

Задача мероприятия – рассказать о лучших HR-практиках, создать платформу для обмена опытом с целью улучшения бизнес-показателей компаний через управление персоналом.