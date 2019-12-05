Объявлены победители конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019»

Церемония награждения победителей конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019» состоялась 5 декабря в Минске. Шестой год подряд компании получали награды за успешные и социально-значимые проекты в области управления персоналом. Интеллектуальный партнер конкурса – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
В 2019 году на конкурс было подано рекордное количество заявок: 64 проекта от 46 белорусских и международных компаний, из которых 15 участников из ИТ-сферы.
Победителями стали 16 компаний в 11 номинациях.
Проекты номинантов были посвящены таким темам, как личностный рост и профессиональное обучение сотрудников внутри компании, оценка персонала и создание модели компетенций, а также обсуждалась автоматизация HR-процессов в компании.
Большое внимание компании уделяют системе обучения в онлайн- и офлайн-форматах и применению смешанного обучения для своих сотрудников. Кроме того, на конкурс были поданы проекты, которые демонстрируют, как бизнес «растит» кадры и реализовывает образовательные проекты для учащихся школ и ВУЗов.
Номинанты представили проекты, посвященные трудоустройству людей с инвалидностью и обеспечению им необходимых условий работы.
В целом, в последние годы белорусские компании начали проявлять все большую социальную ответственность, в частности, через реализацию проектов эконаправленности.
Каждый реализованный кейс основан на реальных потребностях компаний-участников и успешно внедрен в жизнь компании.
Победители конкурса «Премия HR-бренд 2019»:
Основные номинации
- Номинация «Республика»
Награда I степени: ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
Проект: Проект «LEAN – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»
Награда II степени: ОАО «Белагропромбанк» и СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Проект: «HR в online»
Награда III степени: ООО «Андерсан»
Проект: «Andersen Talks»
- Номинация «Столица»
Награда I степени: ООО «СофтЛайнБел» (Softline)
Проект: «Глазируем впечатления». Cистема повышения счастья сотрудников и, как следствие, дохода бизнеса»
Награда II степени: ООО «Активные технологии»
Проект: «#AboveCloud. Курс на эффективность»
Награда III степени: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Этажи»
Проект: «PRОлюдей: трансформация через эффективность»
- Номинация «Мир»
Награда I степени: ИООО «ЭПАМ Системз»
Проект: «EPAM Ассессмент»
Награда II степени: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Линдстрём»
Проект: «WE CARE CULTURE. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА «С ЗАБОТОЙ О…»
Награда III степени: ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI)
Проект: «От Human Resources к People & Culture»
- Номинация «Регион»
Награда I степени: ООО «Модерн-Экспо»
Проект: «Lean производство на Модерн-Экспо»
Награда II степени: ОАО «Белагропромбанк»
Проект: Проект ОАО «Белагропромбанк» по трудоустройству выпускников учреждений образования в регионах «Академия талантов»
Награда III степени: ГК Армтек
Проект: «Повышение качества сервиса участников белорусского рынка услуг для автовладельцев через организацию бизнес образования клиентов, конкурентов и будущих сотрудников компании»
Специальные номинации:
Номинация «Большое сердце» учреждена генеральным партнёром конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019» - брендом KFC, представленным в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «КреативФудС-Восток».
Победитель: ООО «Синтегрико»
Проект: «VRP Volunteer Club»
Номинация «Равные возможности» учреждена для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Офиса по правам людей с инвалидностью.
Победитель: ООО «Вундербай»
Номинация «Управление талантами» учреждена совместно с IBA Group и «Конструктор талантов» (ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк»).
Победитель: ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
Проект: «LEAN – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»
Победитель номинации «HR-персона года»: Ольга Жданович, HR-директор международного Холдинга А1
Номинация «HR Start»
Награда I степени: Частное научно-производственное унитарное предприятие «АДАНИ»
Проект: «Не давай рыбу — научи удить!»
Награда I степени: ИООО «ЭПАМ Системз»
Проект: «Бесплатное образование для всех (learn.by и grow.by)»
Победитель номинации «Выбор профессионального сообщества»: ЗАО «Кьюликс Системс»
Проект: «QULIXCARES»
Номинация «Корпоративное видео» учреждена совместно с VOKA CINEMA (Вока Синема) by Silver Screen.
Победитель: ООО «Астодевелопмент»
Специальные призы от партнера получили компании ОАО «Криница» и ООО «Франдеса».
Специальная номинация от РАБОТА.TUT.BY:
Победитель: ИООО «ЭПАМ Системз»
Проект: «Платформа «Aibolit»
СПРАВКА:
Задача мероприятия – рассказать о лучших HR-практиках, создать платформу для обмена опытом с целью улучшения бизнес-показателей компаний через управление персоналом.
Организатор конкурса на белорусском рынке –