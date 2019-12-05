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Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ее кандидатуру проголосовали 59 из 60 избранных и назначенных членов верхней палаты парламента.
Также в повестке дня первой сессии – избрание заместителя спикера и формирование постоянных комиссий. Напомним, накануне в Совет Республики по президентской квоте были направлены Наталья Кочанова, ранее возглавлявшая Администрацию Президента, Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков.
Помимо сенаторской работы Наталья Кочанова будет уполномоченным Президента в Минске, Анатолий Исаченко будет курировать столичную область. Михаил Русый – заниматься вопросами, которые затрагивают агарную политику.
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Новости Беларуси. Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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