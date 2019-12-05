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В Брестской области будет реализован проект по развитию женского бизнеса на 95 тысяч долларов

Инициатива направлена на поддержку женщин Брестской области, проживающих в сельской местности. В рамках проекта будут организованы обучающие семинары, тренинги и вебинары для не менее 500 жительниц, в первую очередь, для приемных и многодетных мам, женщин, воспитывающих детей с особыми потребностями, находящихся в декретном отпуске, и других уязвимых категорий женщин, желающих превратить свое подсобное хозяйство, приусадебный участок, хобби в источник дополнительного дохода. Участницы проекта бесплатно получат знания, которые помогут им начать свое дело в сфере агротуризма, ремесленничества или фермерского хозяйства.

После окончания обучающих мероприятий для 50 участниц с лучшими бизнес-планами будет приобретено необходимое оборудование и расходные материалы. На начальном этапе становления своей предпринимательской деятельности они также получат помощь от экспертов.

«Проект направлен на расширение экономических возможностей женщин в трудной финансовой ситуации, их обучение новым профессиям, а также увеличение дохода этих семей, – рассказывает Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», – мы надеемся, что он принесет практическую пользу для женщин Брестской области и даст возможность использования его результатов и наработок в будущем».