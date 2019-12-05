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Сказка про Петсона и Финдуса, джаз-квартет и бодипозитив. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные можно сходить на рождественский семейный спектакль про Петсона и Финдуса, послушать польских джазменов и сходить на тренинг по бодипозитиву.
Джазовый квинтет из Кракова выступит в Бресте с программой к 1000-летию города. Прозвучат импровизации на тему музыки польского кино 20−30-ых годов ХХ века и новые композиции признанного в мире коллектива из самого джазового города Польши.
Теплая рождественская история для взрослых детей про старика Петсона и его друга котенка Финдуса. О том, что не стоит расстраиваться даже, если в канун самого светлого праздника все вдруг пошло наперекосяк. На создание спектакля актеров вдохновили сказки известного детского автора Свена Нурдквиста. Рекомендуется для семейного просмотра и для детей от 6 лет. Цена билета — 10 рублей.
В это воскресенье в Брест приедут участницы инициативы «Больш цела!». На тренинге они расскажут, что такое бодипозитив, зачем он нужен, как связан с феминизмом и что нужно делать, чтобы помочь человеку с расстройством пищевого поведения. Вход свободный по предварительной
Хороших выходных!
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В предстоящие выходные можно посетить рождественский семейный спектакль про Петсона и Финдуса, послушать польских джазменов и сходить на тренинг по бодипозитиву.
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