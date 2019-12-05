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Сказка про Петсона и Финдуса, джаз-квартет и бодипозитив. Как провести выходные в Бресте

06.12.2019 15:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно сходить на рождественский семейный спектакль про Петсона и Финдуса, послушать польских джазменов и сходить на тренинг по бодипозитиву.

Что: Концерт New Bone

Где: Академический театр драмы на улице Ленина

Когда: 7 декабря 19.00


Фото: galwayindependent.com

Джазовый квинтет из Кракова выступит в Бресте с программой к 1000-летию города. Прозвучат импровизации на тему музыки польского кино 20−30-ых годов ХХ века и новые композиции признанного в мире коллектива из самого джазового города Польши.

Что: Спектакль «Необыкновенное рождество»

Где: Зал филармонии (Орджоникидзе, 13)

Когда: 8 декабря 18.00


Фото: irecommend.ru

Теплая рождественская история для взрослых детей про старика Петсона и его друга котенка Финдуса. О том, что не стоит расстраиваться даже, если в канун самого светлого праздника все вдруг пошло наперекосяк. На создание спектакля актеров вдохновили сказки известного детского автора Свена Нурдквиста. Рекомендуется для семейного просмотра и для детей от 6 лет. Цена билета — 10 рублей.

Что: Тренинг по бодипозитиву

Где: Арт-пространство «Калідор» (Островского, 12)

Когда: 8 декабря 16.00


Фото: Jennifer Burk via Unsplash.com

В это воскресенье в Брест приедут участницы инициативы «Больш цела!». На тренинге они расскажут, что такое бодипозитив, зачем он нужен, как связан с феминизмом и что нужно делать, чтобы помочь человеку с расстройством пищевого поведения. Вход свободный по предварительной регистрации.

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные можно посетить рождественский семейный спектакль про Петсона и Финдуса, послушать польских джазменов и сходить на тренинг по бодипозитиву.
 
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