Сказка про Петсона и Финдуса, джаз-квартет и бодипозитив. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно сходить на рождественский семейный спектакль про Петсона и Финдуса, послушать польских джазменов и сходить на тренинг по бодипозитиву.

Что: Концерт New Bone Где: Академический театр драмы на улице Ленина Когда: 7 декабря 19.00



Фото: galwayindependent.com

Джазовый квинтет из Кракова выступит в Бресте с программой к 1000-летию города. Прозвучат импровизации на тему музыки польского кино 20−30-ых годов ХХ века и новые композиции признанного в мире коллектива из самого джазового города Польши.

Что: Спектакль «Необыкновенное рождество» Где: Зал филармонии (Орджоникидзе, 13) Когда: 8 декабря 18.00



Фото: irecommend.ru

Теплая рождественская история для взрослых детей про старика Петсона и его друга котенка Финдуса. О том, что не стоит расстраиваться даже, если в канун самого светлого праздника все вдруг пошло наперекосяк. На создание спектакля актеров вдохновили сказки известного детского автора Свена Нурдквиста. Рекомендуется для семейного просмотра и для детей от 6 лет. Цена билета — 10 рублей.

Что: Тренинг по бодипозитиву Где: Арт-пространство «Калідор» (Островского, 12) Когда: 8 декабря 16.00



Фото: Jennifer Burk via Unsplash.com

В это воскресенье в Брест приедут участницы инициативы «Больш цела!». На тренинге они расскажут, что такое бодипозитив, зачем он нужен, как связан с феминизмом и что нужно делать, чтобы помочь человеку с расстройством пищевого поведения. Вход свободный по предварительной регистрации .

Хороших выходных!