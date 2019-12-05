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Неделя нобелевских торжеств в Стокгольме: в 2019 году почётную награду получат 15 человек
Источник материала: СТВ
Новости Швеции. В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств. Церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году почетную награду получат 15 человек. Лауреатов ждет насыщенный график: конференции, встречи со студентами, концерты и праздничный банкет. Премию мира, к слову, традиционно вручат в норвежском городе Осло.
Напомним, в этот раз ее удостоился премьер-министр Эфиопии, который смог поставить точку в 20-летнем конфликте государства с Эритреей.
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Новости Швеции. В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств. Церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии, сообщили в программе...
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