Елочные базары в Кобрине начнутся с 16 декабря

Источник материала: Кобринский вестник

Последние недели перед новым годом – время ёлочных базаров.

Как рассказали в отделе торговли и услуг Кобринского райисполкома, ёлочные базары начнут свою работу с 16 декабря.

Ёлочки и сосны можно будет купить у торгового центра «Полесье», где новогодними деревьями будет торговать Кобринский опытный лесхоз.

Новогодними украшениями, мишурой и всеми необходимыми атрибутами можно будет закупиться в районе мини-рынка по улице Ленина, в районе магазинов «Универсам» и «Дом торговли» по улице Дзержинского, в районе магазина «Чырвонец» в бывшем военном городке.

При желании, на всех перечисленных площадках ёлками смогут торговать также индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Людмила ПАШКОВИЧ