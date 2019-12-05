﻿ Елочные базары в Кобрине начнутся с 16 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елочные базары в Кобрине начнутся с 16 декабря

06.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Последние недели перед новым годом – время ёлочных базаров.
Как рассказали в отделе торговли и услуг Кобринского райисполкома, ёлочные базары начнут свою работу с 16 декабря.
Ёлочки и сосны можно будет купить у торгового центра «Полесье», где новогодними деревьями будет торговать Кобринский опытный лесхоз.
Новогодними украшениями, мишурой и всеми необходимыми атрибутами можно будет закупиться в районе мини-рынка по улице Ленина, в районе магазинов «Универсам» и «Дом торговли» по улице Дзержинского, в районе магазина «Чырвонец» в бывшем военном городке.
При желании, на всех перечисленных площадках ёлками смогут торговать также индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.
Людмила ПАШКОВИЧ

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елочные базары в Кобрине начнутся с 16 декабря
 
Новости дня
Новости разные
 
Бутылка рубль бережет. Вернутся ли приемные пункты стеклотары?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика