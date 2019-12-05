Где отпраздновать Новый год-2020? Предложения заведений Слуцка
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Источник материала:
Слуцк Город
Многие случчане задумываются, где и как встретить грядущий 2020 год. Кто-то планирует отметить его в кругу семьи, кто-то за городом, но есть и те, кто собирается идти в ресторан. Если Вы хотите отметить Новый год в уютном зале ресторана или кафе, эта подборка для Вас. Здесь есть контакты, цены и главное - куда еще можно звонить, чтобы заказать столик.
Отпраздновать с коллегами наступающие праздники в заведениях Слуцка уже можно с 21 декабря. Стоимость минимальных заказов и входных билетов указана на одного человека.
Кафе «Колизей» Стоимость минимального заказа в предпраздничные дни: 60руб. + 12 руб. входной билет. Стоимость минимального заказа в Новогоднюю ночь: 70 руб. + 15 руб. входной билет. Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, подарки, дискотека. Меню: обновлённое, своё спиртное разрешено «при определённых условиях ». Свободные места: 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31 декабря Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп) Телефон для справок: vel (029)11 55 300 1 января случчан ждёт праздничная дискотека и комплимент от шеф-повара - «Похмельная уха». Развлекательный комплекс «Сорренто» Стоимость минимального заказа: 60 руб. + 5 руб. входной билет. Программа в ресторане: Ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, живая музыка, дискотека, фейерверк Меню: стандартное, своё спиртное разрешено при определённых условиях Свободные места в ресторане: 23 декабря Свободные места в пиццерии: есть Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61 Телефоны: 30-999, 32-999, 8-044-593-09-99 Кафе «Вояж» Стоимость минимального заказа: 45 рублей Места есть: 23, 25, 26, 30 декабря Программа: пока не согласована Меню: стандартное Адрес: Слуцкий район, д. Брановичи, ул. Ивановская, 1б (106-й км трассы Р23 Минск-Микашевичи) Телефон для справок: vel +375(44)465-55-05 Кафе «Виола» Стоимость: минимума нет Программа: праздничная дискотека Меню: стандартное, банкетное, своё спиртное разрешено при определённых условиях Свободные места: 24, 25, 26, 28, 29, 30 декабря Адрес: ул. М. Богдановича, 218-А (13-й городок) Телефоны: velcom (029) 376 27 50; (029) 311 41 23; МТС (033) 602 41 23; life (025) 780 53 64 Закусочная «Pizza Smile » Стоимость: минимума нет Программа: не будет Меню: банкетное, стандартное, своё спиртное разрешено при определённых условиях Свободные места: есть Адрес: ул. Парижской Коммуны, д.2-1, пом.11, ТЦ "Маяк" Телефоны: velcom 8 (029) 116 08 00, 8 (01795) 6 40 40 Информация будет дополняться Slutsk-Gorod.by
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Минск
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Многие случчане задумываются, где и как встретить грядущий 2020 год. Кто-то планирует отметить его в кругу семьи, кто-то за городом, но есть и те, кто собирается идти в...
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