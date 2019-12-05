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На 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляют почти $9,2 млрд

06.12.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляют почти ,2 млрд
Фото из открытых источников

По данным Национального банка, международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2019 года составили $9 млрд 158,9 млн в эквиваленте. За ноябрь резервы снизились на $34,9 млн (на 0,4%) после роста в октябре на $362,9 млн (на 4,1%).

На 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляют почти ,2 млрд Не лучше ли потратить золотой запас на выплату госдолга?

Сообщается, что снижение уровня золотовалютных резервов обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн. В то же время поддержанию уровня резервов в ноябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд. В целом с начала года резервы выросли на 28%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За ноябрь золотовалютные резервы снизились на $34,9 млн.
 
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