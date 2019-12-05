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РИК, облисполком, УВД, центр соцобслуживания - график проведения «прямых линий»

06.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Николай Павлович Пенязь.

7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук.

11 декабря с 11.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8-017 2290568 с разъяснением вопросов, касающихся деятельности подразделений по гражданству и миграции проведет начальник управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома, полковник милиции Курныш Александр Иванович.

17 декабря с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-56 «прямую линию» на тему «Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» проведет заведующий отделением социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» Алла Александровна Голобородько.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы). Анонимные обращения не рассматриваются.

 
 
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7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Николай Павлович Пенязь.
 
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