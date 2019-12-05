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Ряды Почетных граждан Брестчины пополнились: удостоены Заломай, Тараненко и Романюк
06.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во время торжества, посвященного 80-летию образования Брестской области, ряды 11 Почетных граждан Брестской области пополнили еще три заслуженных ее представителя.
Этого звания удостоены:
Владимир Александрович Заломай, председатель Брестского облисполкома в период с 1994 по 2000 годы, – за значительный личный вклад в развитие Брестской области и активную общественную деятельность;
Леонид Аркадьевич Тараненко, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, – за высокие спортивные достижения и значительные успехи в развитии и пропаганде физической культуры и спорта;
Александр Иванович Романюк, генеральный директор КУПСП «Брестжилстрой», – за значительный вклад в развитие строительного комплекса Брестской области и активную общественную деятельность.
Соответствующие дипломы и ленты новым Почетным гражданам Брестчины на праздничной сцене Брестского драмтеатра вручил председатель облисполкома Анатолий Лис.
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Во время торжества, посвященного 80-летию образования Брестской области, ряды 11 Почетных граждан Брестской области пополнили еще три заслуженных ее...
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