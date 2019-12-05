Ряды Почетных граждан Брестчины пополнились: удостоены Заломай, Тараненко и Романюк

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время торжества, посвященного 80-летию образования Брестской области, ряды 11 Почетных граждан Брестской области пополнили еще три заслуженных ее представителя.





Этого звания удостоены:

Владимир Александрович Заломай, председатель Брестского облисполкома в период с 1994 по 2000 годы, – за значительный личный вклад в развитие Брестской области и активную общественную деятельность;

Леонид Аркадьевич Тараненко, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, – за высокие спортивные достижения и значительные успехи в развитии и пропаганде физической культуры и спорта;

Александр Иванович Романюк, генеральный директор КУПСП «Брестжилстрой», – за значительный вклад в развитие строительного комплекса Брестской области и активную общественную деятельность.

Соответствующие дипломы и ленты новым Почетным гражданам Брестчины на праздничной сцене Брестского драмтеатра вручил председатель облисполкома Анатолий Лис.