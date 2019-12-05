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На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

06.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшой обзор происшествий за сегодня, 6 декабря 2019 года по Бресту.

На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

ул. Ковельская

А дальше ул. Орджоникидзе, по информации очевидцев - сбили девушку на переходе:

На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

Где-то под Ивацевичами на трассе:

На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

Фура сошла на обочину.

На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

А вот и видео вчерашнего ДТП на Машерова:

видео - wikilink.by

 
Теги: Брест
 
 
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  Небольшой обзор происшествий за сегодня, 6 декабря 2019 года по Бресту. ул. Ковельская А дальше ул. Орджоникидзе, по информации очевидцев - сбили девушку на...
 
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