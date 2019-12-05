На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку

Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшой обзор происшествий за сегодня, 6 декабря 2019 года по Бресту.





ул. Ковельская

А дальше ул. Орджоникидзе, по информации очевидцев - сбили девушку на переходе:





Где-то под Ивацевичами на трассе:





Фура сошла на обочину.









А вот и видео вчерашнего ДТП на Машерова: