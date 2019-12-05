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На Ковельской непонятное лобовое ДТП, а на Орджоникидзе сбили девушку
06.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небольшой обзор происшествий за сегодня, 6 декабря 2019 года по Бресту.
ул. Ковельская
А дальше ул. Орджоникидзе, по информации очевидцев - сбили девушку на переходе:
Где-то под Ивацевичами на трассе:
Фура сошла на обочину.
А вот и видео вчерашнего ДТП на Машерова:
видео -
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