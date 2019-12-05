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Прокат инвентаря – от 2 до 5 рублей. В Минской области готовят хоккейные площадки и ледовые катки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К зимним развлечениям на свежем воздухе готовятся в Минской области. Более 30 хоккейных площадок и 20 ледовых катков зальют во всех районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Также для тех, кто предпочитает преодоления длинных дистанций, подготовят около 30 лыжных трасс.
Вячеслав Шипарев, заместитель начальника управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Мы ставим условия так, чтобы те люди, которые приходят на ледовый каток, могли попить горячего чаю, в комфортных условиях переодеться.
Заливать площадки начнут при устойчивой морозной погоде. Для желающих как можно быстрее встать на лыжи работают четыре горнолыжных центра с искусственным снегом.
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Новости Беларуси. К зимним развлечениям на свежем воздухе готовятся в Минской области. Более 30 хоккейных площадок и 20 ледовых катков зальют во всех районах,...
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