Показываем, как будет выглядеть комплекс на месте бывшего Червенского рынка в Минске

Источник материала: Tut.by

На архитектурно-градостроительном совете в Мингорисполкоме одобрили предварительное проектное решение по торгово-развлекательному комплексу на месте бывшего Червенского рынка в столице. Показываем, как будет выглядеть ТРЦ на этом многострадальном месте и рассказываем, что в нем будет.





Недавно мы писали, что в 2019 году основным владельцем компании-застройщика площадки бывшего Червенского — ООО «Сильвер Капитал» — стала структура группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green. Директором «Сильвер Капитала» стал сооснователь РАПА Анатолий Ким.

При оптимистичном раскладе в декабре проект ТРЦ поступит в экспертизу, а пока предварительное проектное решение было рассмотрено на архитектурно-градостроительном совете. Вот как оно выглядит:





Проект предполагает строительство ТРЦ с паркингом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.





В цокольном этаже ТРЦ будет гипермаркет (судя по всему Green), на первом этаже — торговля, на втором и третьем — спортивно-оздоровительные и развлекательные заведения. Торговая площадь — 19,5 тысяч квадратных метров, паркинг — 15,5 тысяч, развлекательные заведения — 7 тысяч, спортивно-оздоровительные — 6 тысяч.





Глухие фасады будут стилизованы с применением горизонтальных гнутых перфорированных ламелей, а в центральной части будет создан портал из архитектурного стекла разной степени матирования.





Члены градостроительного совета (известные архитекторы, чиновники, специалисты) одобрили предложенную визуализацию. При этом они сказали доработать такие моменты:

Во-первых, проработать вопрос обустройства парадного пространства главного входа за счет благоустройства прилегающей территории. Во-вторых, исключить подсветку фасада здания со стороны жилого дома. В-третьих, доработать архитектурное решение фасада с учетом формирования транспортного узла в центре города.

При хорошем раскладе весной застройщик выйдет на площадку. Для строительства такого объекта нужно еще два-три года.

История с Червенским

Напомним, построить на месте Червенского рынка на Маяковского многофункциональный комплекс изначально собиралась иранская компания «Дидас». Предпринимателей с площадки выселили в 2013 году, но спустя даже несколько лет инвестор не приступил к строительству. Поэтому город изъял у иранцев этот участок и выставил на торги.

На аукционе в 2016 году право застроить эту землю выиграла компания «Сильвер Капитал», директором и соучредителем которой являлся сооснователь Galleria Minsk Магомед Магомедов. Инвестор решил создать здесь торговый центр, но во время проектирования объекта он столкнулся с рядом проблем, однако в начале 2019 года устранил их. После этого основная доля в компании была продана структуре группы компаний РАПА,