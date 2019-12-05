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46-летний минчанин силой удерживал в квартире своих детей

06.12.2019 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

46-летний минчанин силой удерживал в квартире своих детей
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 20 сентября. 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал силой в квартире 11-летнюю дочь и 13-летнего сына. Их матери в тот момент дома не было. При этом мужчина высказывал различные угрозы в адрес детей.

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Кроме того, на следующее утро он с помощью зажигалки поджег платье бывшей жены и бросил его на пол. Сообщение о противоправных действиях мужчины в правоохранительные органы поступило от матери детей. Женщине позвонил ее старший сын и сказал, что в социальных сетях о произошедшем ему написала младшая сестра. Прибывшим сотрудникам милиции мужчина оказывал сопротивление, не хотел отпускать детей и угрожал правоохранителям применением насилия.

Как пояснила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина ГАРЛИНСКАЯ, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в квартире проживали бывшие супруги и их трое детей. В сентябре 2019 года мужчина после возвращения из лечебно-трудового профилактория продолжил злоупотреблять спиртными напитками.

В ходе допроса он пояснил, что в тот вечер все произошло из-за того, что он сильно приревновал свою бывшую жену, которой в тот момент не было дома. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Следователями допрошены потерпевшие, свидетели, в том числе соседи обвиняемого. По данным следствия, ранее мужчина агрессии к своим детям не проявлял.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.
 
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