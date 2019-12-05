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Поддержка из бюджета в 2020 году будет оказана 22 печатным СМИ
06.12.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
В частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вожык", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "СБ. Беларусь сегодня".
Всего в перечень включено 22 издания.
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Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета....
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