Поддержка из бюджета в 2020 году будет оказана 22 печатным СМИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .





В частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вожык", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "СБ. Беларусь сегодня".

Всего в перечень включено 22 издания.