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Поддержка из бюджета в 2020 году будет оказана 22 печатным СМИ

06.12.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Поддержка из бюджета в 2020 году будет оказана 22 печатным СМИ

В частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вожык", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "СБ. Беларусь сегодня".

Всего в перечень включено 22 издания.

 
 
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  Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета....
 
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