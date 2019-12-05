Директору минской школы стало плохо во время проверки — она умерла





Елена Позенко / 134minsk.schools.by





"Еврорадио" . На сайте школы уже появились соболезнования от имени родителей и школьников. Некоторые из родителей отмечают, что именно Позенко сделала школу «почти элитной», передает





На недавних парламентских выборах в школе №134 располагались три избирательных участка. Ни Елена Позенко, ни её заместители не входили в участковые комиссии и не участвовали в их работе.