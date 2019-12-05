31 декабря в Беларуси будет рабочим днём. Премьер-министр рассказал, почему

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьер-министр рассказал, что правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что большинство опрошенных коллективов не хотели бы лишаться этого рабочего дня и иметь возможность поздравить коллег с наступающим Новым годом.



