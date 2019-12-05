Источник материала: Новости Волковыска

В 90-е годы в Беларуси за один год разобрались с бандформированиями. Об этом президент рассказал на встрече с депутатами.

Лукашенко отметил, что в начале 1990-х годов Беларусь представляла собой «окровавленный обрубок Советского Союза» и не имела золотовалютных резервов. Тогда мирным жителям нечего было есть и покупать себе одежду. На фоне всего этого активно развивалась преступность.

По словам главы государства, по трассе между Москвой и Брестом было опасно ездить, поскольку на ней орудовали бандиты, останавливающие машины, расстреливающие людей, и отбиравшие все, что те везли.

Президент сообщил, что в течение года удалось ликвидировать 32 преступные банды. Однако, Лукашенко умолчал о методах борьбы, использованных при этом, поскольку тогда бы точно кое-кто снова назвал бы его «диктатором».

В 90-е ходило много слухов о работе силовиков. Например, в негосударственных СМИ не раз печатали о том, что бандитов просто расстреливали. Официально данную информацию никто не подтверждал.