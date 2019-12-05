В Минске к концу 2019 года увеличится количество парковок

В Минске к концу 2019 года введут в эксплуатацию более 2 тыс. гостевых мест для автомобилей и примерно такое же количество парковочных, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ, отмечает БЕЛТА .

Обустройство новых машино-мест в Минске на 2019 год было запланировано в Заводском, Фрунзенском и Центральном районах. Уже выполнен план по вводу новых гостевых машино-мест в Заводском районе, к концу 2019 года здесь также введут еще около 150 дополнительных мест гостевых парковок. Планируется, что в этом же районе появятся и три новых паркинга по улицам Крупской, Шишкина и Уборевича.

Во Фрунзенском районе планируют также к концу 2019 года выполнить план по строительству пяти гостевых парковок. В 2020 году введут в эксплуатацию новые сооружения для хранения транспорта: на 290 машино-мест в границах улицы Чичурина, а также экспериментальную гараж-стоянку. Новый паркинг планируется и со стороны застройки в границе улиц Лобанка - Скрипникова.

В Центральном районе на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию трех объектов для хранения автотранспорта. Два уже сданы, на третьем объекте работы подходят к концу.