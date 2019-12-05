﻿ Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»

06.12.2019 19:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
С годами Ваша философия меняется? Вы в 26, 45, 60…

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Думаю, что я меняюсь вместе со временем.

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Вадим Щеглов:
А каким Вы становитесь: более чувствительным, мягким или, наоборот, более требовательным?

Валентин Елизарьев:
Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка. И я сам это даже заметил. Хотя мне супруга несколько раз говорила об этом.

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»

Я был более жёсткий, когда в семье был только мальчик. Но сейчас у меня появилось три внука, и все – мальчики. Но я остался таким мягким после девочки. Вообще, конечно, в семье девочка очень много что значит.
 

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»

Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:С годами Ваша философия меняется? Вы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика