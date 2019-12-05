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Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:С годами Ваша философия меняется? Вы в...
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