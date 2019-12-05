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Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

06.12.2019 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваша жизнь в 90-ые?

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я, наверное, живу жизнью обыкновенного человека, воспитывающего двух детей, живущего с любимой женщиной. Я один раз только в жизни женился. И мы уже вместе с моей женой живём 49 лет.  

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Я с гордостью думаю о том, что у нас ещё есть три внука – три мальчика Елизарьевых. Хорошие, с хорошими художественными наклонностями. Может, они что-то выберут. Ведь мои дети не выбрали мою профессию или профессию режиссёра, как их мама.

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

А вот внуки – наверное, всё бывает через поколение. Вот художественно одарённые, действительно, дети. Надеюсь, что-то у них будет развиваться, и они будут очень востребованы в обществе. Хотелось бы верить в это. И смогут себя проявить.

Вадим Щеглов:
Вы сказали – «через поколение». Но в то же время о себе Вы говорили, что в своём поколении Вы – бракованный.

Валентин Елизарьев:
Но я имел в виду – в военном смысле. Потому что у меня все в роду – военные: и прадед, и дед, и отец – все! И это настоящие мужчины! А я вот человек, связавший всю свою жизнь с искусством.

Вадим Щеглов:
Ваш выбор как-то одобрили Ваш отец, Ваш дед?

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Валентин Елизарьев:
Я своего дедушку никогда не видел. А отец и мать, не будучи связанными с искусством, не работающие в сфере культуры, очень приветствовали все мои желания. Поощряли и помогали всегда, и советом, и когда я уехал учиться в другой город – деньгами. Я могу вспомнить о своих родителях самое хорошее.

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Вадим Щеглов:
Ваша главная любовь – это супруга, Маргарита Николаевна.

Валентин Елизарьев:
Конечно!

Вадим Щеглов:
А кто Вас критикует?

Валентин Елизарьев:
Конечно, она больше всех. 

Вадим Щеглов:
Но она и подсказывает, и оценка, наверное, самая авторитетная?

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Валентин Елизарьев:
Но она же не профессиональный хореограф. Но она – режиссёр, она очень многое видит. Наверное, больше, чем другие. Всё-таки, сказывается её большое и образование, и большой творческий опыт.

Но мне повезло, потому что, несмотря на то, что на следующий год у нас будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу. Что очень важно. Мы сохранили какие-то чувства настоящие, уважение.

И, конечно, она – первый советчик. Между прочим, и я тоже – первый её советчик. Так что у нас взаимно это.

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»

Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
 
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваша жизнь в 90-ые?
 
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