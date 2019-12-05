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Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я с гордостью думаю о том, что у нас ещё есть три внука – три мальчика Елизарьевых. Хорошие, с хорошими художественными наклонностями. Может, они что-то выберут. Ведь мои дети не выбрали мою профессию или профессию режиссёра, как их мама.
А вот внуки – наверное, всё бывает через поколение. Вот художественно одарённые, действительно, дети. Надеюсь, что-то у них будет развиваться, и они будут очень востребованы в обществе. Хотелось бы верить в это. И смогут себя проявить.
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
И, конечно, она – первый советчик. Между прочим, и я тоже – первый её советчик. Так что у нас взаимно это.
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Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваша жизнь в 90-ые?
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