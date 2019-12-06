Умывание овсянкой и отбеливание соком квашеной капусты: помогают ли такие процедуры коже

Источник материала: Tut.by

«Это средство делала еще моя бабушка» — может ли такой аргумент быть поводом делать маски из овсянки, меда и кефира? На «Простой вопрос» о том, как народные методы уживаются с современными знаниями о коже, отвечает косметолог Елена Марковская.

Фото: из личного архива

— «Бабушкины» методы подходят для здоровой кожи, когда нет повышенной чувствительности и склонности к аллергическим реакциям.

Чаще всего клиенты из народных способов практикуют умывание овсянкой, маски на основе меда, сметаны, йогурта без добавок, накладывание на глаза огурцов и даже отбеливание лица от пигментации соком квашеной капусты.

Лично я такие методы ухода для себя не использую, так как не уверена, что в продуктах, которые я буду наносить на лицо, нет химии. Чтобы лечиться огурцами или медом, желательно взять экологически чистый продукт, в котором вы уверены на 100%, а не наносить на лицо то, что может содержать вредные добавки, раздражающие кожу.

В моей практике был один случай, когда девушка экспериментировала с маской из клубники и вызвала на лице аллергическую реакцию. Такая же реакция может быть от любых самодельных масок.

Но если вы хотите умываться овсянкой, вам это нравится и вы видите от процедуры эффект — пожалуйста, делайте это в профилактических целях. Что нежелательно, так это лечиться по «бабушкиным» рецептам: девушке со второй степенью акне (угревой сыпью) не поможет сода, огурцы или мед, а в случае активного воспаления ситуация может только усугубиться. Лечить кожу необходимо предназначвенными для этого препаратами.

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