ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умывание овсянкой и отбеливание соком квашеной капусты: помогают ли такие процедуры коже

07.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Это средство делала еще моя бабушка» — может ли такой аргумент быть поводом делать маски из овсянки, меда и кефира? На «Простой вопрос» о том, как народные методы уживаются с современными знаниями о коже, отвечает косметолог Елена Марковская.

Фото: из личного архива

— «Бабушкины» методы подходят для здоровой кожи, когда нет повышенной чувствительности и склонности к аллергическим реакциям.

Чаще всего клиенты из народных способов практикуют умывание овсянкой, маски на основе меда, сметаны, йогурта без добавок, накладывание на глаза огурцов и даже отбеливание лица от пигментации соком квашеной капусты.

Лично я такие методы ухода для себя не использую, так как не уверена, что в продуктах, которые я буду наносить на лицо, нет химии. Чтобы лечиться огурцами или медом, желательно взять экологически чистый продукт, в котором вы уверены на 100%, а не наносить на лицо то, что может содержать вредные добавки, раздражающие кожу.

В моей практике был один случай, когда девушка экспериментировала с маской из клубники и вызвала на лице аллергическую реакцию. Такая же реакция может быть от любых самодельных масок.

Но если вы хотите умываться овсянкой, вам это нравится и вы видите от процедуры эффект — пожалуйста, делайте это в профилактических целях. Что нежелательно, так это лечиться по «бабушкиным» рецептам: девушке со второй степенью акне (угревой сыпью) не поможет сода, огурцы или мед, а в случае активного воспаления ситуация может только усугубиться. Лечить кожу необходимо предназначвенными для этого препаратами. 

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это средство делала еще моя прабабушка» - может ли такой аргумент быть поводом делать маски из овсянки, меда и кефира?
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: Минское «Динамо» в борьбе уступило «Северстали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика