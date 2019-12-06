Мастер пейзажа, запечатлевший в истории родные края

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ян Булгак — белорусский, литовский и польский фотохудожник. Родился он 6 октября 1876 г. в имении Осташин под Новогрудком (теперь Асташин Кореличского района). Сегодня в Польше его называют «отцом польской художественной фотографии», в Литве — родоначальником литовской школы фотографов. В Беларуси же Я. Булгак считается мастером пейзажа, столетие назад установившим высокую планку для своих последователей, желающих запечатлеть в истории родные края.

Ян Булгак окончил классическую гимназию в Вильне, в 1897 — 1899 гг. изучал философию в Ягеллонском университете. Вернувшись из Кракова, Ян Булгак жил в имении Пересека под Минском, откуда посылал корреспонденции в виленские газеты. В 1910 г. в июньском номере журнала «Земля» была напечатана первая статья Я. Булгака «Экскурсия на Свитязь», посвященная легендарному озеру. Автор проиллюстрировал публикацию пятью собственными снимками. Пройдет еще 14 лет, и уже знаменитый участник международных салонов, виленский городской фотограф Ян Булгак во время летнего визита сфотографирует на озере Свитязь президента Польши Станислава Войцеховского (1922 — 1926).





Человеком многих талантов был Ян Булгак: этнограф, фольклорист, писатель. Но свои способности к фотографии он в возрасте 29 лет открыл случайно, когда его жене Анне в 1905 г. подарили самый простой на то время фотоаппарат. Основам съемки Я. Булгака научил его друг, фотограф из Новогрудка. В 1911—1912 гг. он изучал искусство фотографии в Дрездене под руководством знаменитого фотографа Хуго Эртфурта.

В 1908 г. Ян Булгак создал в усадьбе Пересека под Минском свою фотолабораторию и развернул фотографическую деятельность. На его фотографиях — многочисленные пейзажи и городские зарисовки из Новогрудка, Мира, Несвижа, Крево. Он выставлялся в Минске, отправлял свои снимки в польские и немецкие журналы. В 1911 г. художник Фердинанд Рущиц предложил Яну стать городским фотографом Вильно. Так на официальном уровне Я. Булгак превратился из фотографа-любителя в фотографа-профессионала, и начался виленский период в его творчестве. В 1912 г. он открыл фотоателье в Вильне на улице Портовой, 12. По заказу виленского магистрата в 1912 — 1915 гг. он фотографировал памятники архитектуры города. Фотографии мастера, передающие саму ауру старого города и окружающего ландшафта, относят к произведениям «несравненной художественной ценности». Ян Булгак любил делать акцент на арках и искусно вписывал в архитектурную композицию людей. С 1919 г. Я. Булгак преподавал худо-жественную фотографию на отделении изящных искусств университета Стефана Батория в Вильно. В 1939 г. он получил учёное звание доцента. Первая почтовая открытка с фотографией Я. Булгака вышла в вильнюсском салоне Флешара в 1908 г. На ней было помещено изображение фарного костела в г. Новогрудке. В 1919 г. он стал одним из основателей и председателем Виленского фотоклуба, которым руководил с 1927 до 1939 год. Также Ян Булгак был одним из учредителей Польского фотоклуба.

В 1935 г. Ян Булгак издал книгу о своем путешествии из Вильно на озеро Нарочь «Narocz najwieksze jezioro w Polsce» и проиллюстрировал её 38 фотографиями. В 1935 — 1939 гг. он работал редактором журналов „Przeglad Fotograficzny“, “Fotograf Polski“. С 1931 по 1936 г. Я. Булгак издал серию альбомов „Wedrowki fotografa“ (в 9 томах). Его фотографиями были иллюстрированы путеводитель по Вильно Юлиуша Клоса и книга Ежи Ремера, а также другие издания.

Творческое наследие фотомастера включает все жанры: пейзаж, портрет, городскую архитектуру, сель-скую аутентику, памятники истории и культуры.

Мастер художественной крае-ведческой фотографии Ян Булгак всегда стремился участвовать в фотовыставках за границей, чтобы показать красоту родного края. Так, первая выставка снимков Новогрудчины состоялась на известном курорте в польском городе Цяхоцинку. Позже работы Я. Булгака появятся на международных туристических выставках. Они украшали польский павильон в Париже в 1937 г. и через два года были представлены в Нью-Йорке. Творчество Яна Булгака оказало сильное влияние на развитие художественной фотографии Литвы. Он написал ряд книг по технике и искусству фотографии: «Fotografika. Zarys fotografii artystycznej» (1931), «Technika bromowa» (1933), «Bromografika» (1934). Также его перу принадлежит книга воспоминаний о Фердинанде Рущице (1939). В литературном наследии Яна Булгака есть стихотворения и новеллы.

Во время Второй мировой войны Я. Булгак находился в оккупированном Вильно. В это время он написал книгу воспоминаний о Новогрудчине: «Край детских лет», в которой выразил свою любовь к родине. В июле 1944 г. многотысячный фотоархив Я. Булгака был уничтожен бомбой и пожаром, сгорели квартира и мастерская фотохудожника. Погибло около 30 тысяч негативов. Последние шесть лет до своей смерти Я. Булгак стремился восстановить старый фотоматериал. В 1945 г. он переехал в Варшаву. Ян Булгак с помощью фотокамеры зафиксировал все разрушенные здания польской столицы. Затем он сделал около двух тысяч фотографий западных земель, присоединенных к Польше после войны. В 1947 г. Я. Булгак стал учредителем Союза фотохудожников Польши и руководил им до своей смерти. Он устраивал фотовыставки, принял участие в более чем 170 международных выставках, удостаивался высоких наград.

Мастерство Я. Булгака было по достоинству оценено наградами: диплом выставки в Минске (1912), золотая медаль в Вильне (1913), призы в Одессе (1914), Познани (1923), Львове (1926), бронзовая медаль в Париже (1923), серебряные медали в Будапеште и Ноттингеме (1927).

Яна Булгака называют фотоимпрессионистом, потому что его творчество приближало фотографию к живописи и графике. С другой стороны, этот фотограф был достаточно консервативен. Сегодня зрителя в его работах потрясает тематическая широта и разнообразие художественной палитры. Умер Ян Булгак 4 февраля 1950 г. в городе Гижицко Варминско-Мазурского воеводства. Похоронен в Варшаве.

Специалисты признают: Ян Булгак оказал заметное влияние на развитие мировой, и белорусской в том числе, художественной фотографии. Главным его творческим принципом было «снимать сердцем». Беларуси, где он родился, сделал первые шаги в творчестве, и создал свою первую фотолабораторию, его имя долгое время замалчивалось.

Тем не менее, год назад в деревне Пересека Михановичского сельсовета Минского района появилась улица имени Яна Булгака. С энтузиазмом местные жители участвовали в субботниках по благоустройству территории бывшей усадьбы Яна Булгака. Бизнесмен, краевед и любитель старины Франтишек Жилко восстановил аллею, ведущую от усадьбы к Минскому шоссе. 6 октября 2019 г., в день рождения фотохудожника, на площадке возле фундамента бывшего дома Яна Булгака торжественно открыт памятный знак, созданный по проекту скульптора Валерия Колесинского. На торжестве, посвященном открытию памятного знака, присутствовали ученые, представители творческой интеллигенции Беларуси. Пришли и местные жители, чтобы почтить память известного земляка.

Сегодня безвозвратно исчезло многое из того, что наблюдал воочию и фотографировал Ян Булгак. Тем большую пользу имеют его фотографии для современных белорусов. Черно-белые снимки Яна Булгака довольно часто встречаются в различных изданиях. К сожалению, без авторства.

Елена ШКРАБА,

библиотекарь Минского

государственного

Дворца детей и молодежи.